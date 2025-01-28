"Не заметил": мужчина протаранил олимпийскую команду велосипедистов из Германии
Велогонщики, которые соревновались на Майорке, получили множественные переломы после столкновения с автомобилем.
Шесть немецких велогонщиков на выносливость получили серьезные травмы после того, как 89-летний мужчина врезался в группу спортсменов на автомобиле. Инцидент произошел на испанском острове Майорка, где велосипедисты готовились к соревнованиям. Об этом пишет CNN.
Группа спортсменов, включая призеров чемпионата мира по легкой атлетике 2024 года Бенджамина Бооса и Бруно Кесслера, в понедельник отправилась на тренировочную прогулку из отеля в Пальме на испанском острове Майорка, когда их сбила машина.
89-летний водитель заявил, что "не заметил" группу велосипедистов на дороге. При этом сами велогонщики отметили, что столкновение было "лоб в лоб".
Спортсменам оказали медицинскую помощь на месте, а затем перевезли в близлежащие больницы, сообщил руководящий орган, добавив, что никто из пострадавших не получил травм, опасных для жизни.
Немецкая федерация велоспорта не уточнила, какие именно травмы получил каждый велосипедист и не сообщила, когда они смогут вернуться на трек.
Свидетелем аварии стал тренер сборной Германии по велоспорту Лукас Шедлих, сопровождавший группу на машине, добавили в немецкой федерации велоспорта.
Боос и Кесслер входили в состав немецкой команды, завоевавшей бронзу на прошлогоднем чемпионате мира по легкой атлетике в Дании.
Напомним, столкновения велосипедистов со зрителями, или водителями случаются довольно часто. Так, в 2023 году на известной гонке Tour de France болельщик хотел сделать селфи с гонщиками и спровоцировал аварию. В результате необдуманного действия зрителя, минимум 20 велосипедистов сошло с дистанции всего за 125 километров до финиша.