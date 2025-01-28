"Не помітив": чоловік протаранив олімпійську команду велосипедистів із Німеччини

Велогонщики, які змагалися на Майорці, отримали множинні переломи після зіткнення з автомобілем.

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Шість німецьких велогонщиків на витривалість дістали серйозні травми після того, як 89-річний чоловік врізався в групу спортсменів на автомобілі. Інцидент стався на іспанському острові Майорка, де велосипедисти готувалися до змагань. Про це пише CNN.

Група спортсменів, включно з призерами чемпіонату світу з легкої атлетики 2024 року Бенджаміном Боосом і Бруно Кесслером, у понеділок вирушила на тренувальну прогулянку з готелю в Пальмі на іспанському острові Майорка, коли їх збила машина.

89-річний водій заявив, що "не помітив" групу велосипедистів на дорозі. При цьому самі велогонщики зазначили, що зіткнення було "лоб у лоб".

Машина 89-річного винуватця ДТП Фото: Sky News

Спортсменам надали медичну допомогу на місці, а потім перевезли до прилеглих лікарень, повідомив керівний орган, додавши, що ніхто з постраждалих не отримав травм, небезпечних для життя.

Німецька федерація велоспорту не уточнила, яких саме травм зазнав кожен велосипедист і не повідомила, коли вони зможуть повернутися на трек.

Свідком аварії став тренер збірної Німеччини з велоспорту Лукас Шедліх, який супроводжував групу на машині, додали в німецькій федерації велоспорту.

Боос і Кесслер входили до складу німецької команди, яка завоювала бронзу на торішньому чемпіонаті світу з легкої атлетики в Данії.

Нагадаємо, зіткнення велосипедистів із глядачами, або ж водіями трапляються доволі часто. Так, у 2023 році на відомих перегонах Tour de France вболівальник хотів зробити селфі з гонщиками і спровокував аварію. Внаслідок необдуманої дії глядача, щонайменше 20 велосипедистів зійшло з дистанції всього за 125 кілометрів до фінішу.