Ястремская обидно проиграла финал турнира WTA в Австрии "нейтральной" россиянке (видео)

Даяна Ястремская уступила Екатерине Александровой в первом сете, во втором — украинка перехватила инициативу. В последней партии она мощно стартовала, однако позволила сопернице сравнять счет, а затем вырвать победу.

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла завоевать титул на турнире WTA 500 в австрийском Линце, уступив в финальном матче "нейтральной" Екатерине Александровой. Поединок длился 2 часа 13 минут и завершился победой соперницы со счетом 6:2, 3:6, 7:5, сообщает "Суспільне Спорт".

Первый сет начался для Ястремской не лучшим образом: она дважды проиграла собственную подачу, что позволило Александровой быстро взять контроль над игрой и оформить победу в партии со счетом 6:2.

Второй сет начался еще сложнее для украинки — ей пришлось догонять соперницу при счете 0:3. Однако Ястремская сумела совершить невероятный камбэк, выиграв шесть геймов подряд.

Третий сет начался уже в пользу украинки, которая уверенно повела 3:0. Однако Александрова нашла в себе силы отыграться, а в концовке поединка, когда Ястремская была в шаге от победы при счете 5:4, реализовала пятый матчбол и вырвала победу — 7:5.

Это была уже шестая встреча между Ястремской и Александровой, и до этого момента украинка трижды побеждала "нейтральную" соперницу.

Во время церемонии награждения украинка поблагодарила всех, кто за нее болел и отметила, что турнир эмоционально был тяжелым для нее из-за ракетной атаки на ее родную Одессу, которая произошла во время соревнований.

"Несколько дней назад состоялась массированная атака на Одессу, это мой город. И эмоционально мне было довольно трудно играть сегодня в финале. Я пыталась это скрыть... Но в любом случае я хочу снова поблагодарить всех в Украине, кто борется! Я очень горжусь нашей страной", — сказала теннисистка.

Финал в Линце стал первым для Ястремской на уровне WTA с апреля 2022 года, когда она боролась за титул на турнире в Лионе, но уступила китаянке Чжан Шуай. Последний раз украинка выигрывала трофей в 2019 году, когда стала чемпионкой соревнований в Страсбурге.

Напомним, 22 января Элина Свитолина уступила американке Мэдисон Киз в четвертьфинале Australian Open.