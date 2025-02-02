Ястремська прикро програла фінал турніру WTA в Австрії "нейтральній" росіянці (відео)

Даяна Ястремська поступилася Катерині Александровій у першому сеті, у другому — українка перехопила ініціативу. В останній партії вона потужно стартувала, однак дозволила суперниці зрівняти рахунок, а потім вирвати перемогу.

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Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла завоювати титул на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці, поступившись у фінальному матчі "нейтральній" Катерині Александровій. Поєдинок тривав 2 години 13 хвилин й завершився перемогою суперниці з рахунком 6:2, 3:6, 7:5, повідомляє "Суспільне Спорт".

Перший сет розпочався для Ястремської не найкращим чином: вона двічі програла власну подачу, що дозволило Александровій швидко взяти контроль над грою та оформити перемогу в партії з рахунком 6:2.

Другий сет розпочався ще складніше для українки — їй довелося наздоганяти суперницю при рахунку 0:3. Однак Ястремська зуміла зробити неймовірний камбек, вигравши шість геймів поспіль.

Третій сет розпочався вже на користь українки, яка впевнено повела 3:0. Проте Александрова знайшла в собі сили відігратися, а в кінцівці поєдинку, коли Ястремська була за крок до перемоги при рахунку 5:4, реалізувала п’ятий матчбол і вирвала перемогу — 7:5.

Це була вже шоста зустріч між Ястремською та Александровою, і до цього моменту українка тричі перемагала "нейтральну" суперницю.

Під час церемонії нагородження українка подякувала усім, хто за неї вболівав і зазначила, що турнір емоційно був важким для неї через ракетну атаку на її рідну Одесу, яка сталася під час змагань.

"Декілька днів тому відбулась масована атака на Одесу, це моє місто. І емоційно мені було доволі важко грати сьогодні в фіналі. Я намагалась це приховати… Але в будь-якому випадку я хочу знову подякувати всім в Україні, хто бореться! Я дуже пишаюсь нашою країною", — сказала тенісистка.

Фінал у Лінці став першим для Ястремської на рівні WTA з квітня 2022 року, коли вона боролася за титул на турнірі в Ліоні, але поступилася китаянці Чжан Шуай. Востаннє українка вигравала трофей у 2019 році, коли стала чемпіонкою змагань у Страсбурзі.

Нагадаємо, 22 січня Еліна Світоліна поступилась американці Медісон Кіз у чвертьфіналі Australian Open.