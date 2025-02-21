Казус на велогонке в Португалии: участники проехали финишный поворот (видео)

Из всех участников, а их было 247, лишь около десяти сориентировались и заехали в нужный поворот. Первым финишировал итальянец Филиппо Ганна.

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В Португалии на велосоревнованиях произошел абсурдный случай. Участники велозаезда на финише повернули не в тот поворот. Об этом сообщает издание В24.

Так, во время первого этапа велогонки Volta ao Algarve почти все велосипедисты не заметили поворот на финише и ошибочно проехали его, оказавшись вне трассы.

Из всех участников, а их было 247, лишь около десяти сориентировались и заехали в нужный поворот. Первым финишировал итальянец Филиппо Ганна.

Те, кто повернул не туда, поняли свою ошибку только тогда, когда заметили, что зрители исчезли, а на трассе хаотично припаркованы машины. Они начали возвращаться назад и перебираться со своими велосипедами через ограждение в направлении "правильного" финиша.

Однако победу велогонщика из Италии не засчитали поскольку коллегия комиссаров Volta ao Algarve приняла решение из-за казуса отменить первый этап.

"Комиссары оценили ситуацию и решили отменить этап, поскольку считали, что спортивная справедливость не была достигнута", — заявил Сержио Соуза, директор Volta ao Algarve.

Напомним, что ранее в Испании на соревнованиях по футболу произошел скандал с участием главы Федерации. Он насильно поцеловал одну из спортсменок, из-за чего та подала на него в суд.