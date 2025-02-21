Казус на велогонці в Португалії: учасники проїхали фінішний поворот (відео)

З усіх учасників, а їх було 247, лише близько десяти зорієнтувалися і заїхали в потрібний поворот. Першим фінішував італієць Філіппо Ганна.

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У Португалії на велозмаганнях стався абсурдний випадок. Учасники велозаїзду на фініші повернули не в той поворот. Про це повідомляє видання В24.

Так, під час першого етапу велогонки Volta ao Algarve майже всі велосипедисти не помітили поворот на фініші і помилково проїхали його, опинившись поза трасою.

З усіх учасників, а їх було 247, лише близько десяти зорієнтувалися і заїхали в потрібний поворот. Першим фінішував італієць Філіппо Ганна.

Ті, хто повернув не туди, зрозуміли свою помилку лише тоді, коли помітили, що глядачі зникли, а на трасі хаотично припарковані автівки. Вони почали повертатися назад і перебиратися зі своїми велосипедами через огородження в напрямку "правильного" фінішу.

Однак перемогу велогонщика з Італії не зарахували оскільки колегія комісарів Volta ao Algarve ухвалила рішення через казус скасувати перший етап.

"Комісари оцінили ситуацію і вирішили скасувати етап, оскільки вважали, що спортивна справедливість не була досягнута", — заявив Сержіо Соуза, директор Volta ao Algarve.

Нагадаємо, що раніше в Іспанії на змаганнях з футболу стався скандал за участі голови Федерації. Він насильно поцілував одну зі спортсменок, через що та подала на нього до суду.