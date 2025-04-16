УЕФА запретила минуту молчания по погибшим перед игрой по футзалу между Украиной и Румынией (видео)

УЕФА не позволила провести минуту молчания в связи с объявленным трауром на днях по погибшим от российских атак украинцам. Инцидент произошел в польском Кошалине на арене "Hala Widowiskowo-Sportowa" во время игры последнего тура отборочного турнира на Евро-2026 по футзалу между командами Украины и Румынии 15 апреля.

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Об отказе УЕФА в проведении минуты молчания рассказал спортивный комментатор Сергей Лукьяненко в Telegram-канале "Комментаторская" вечером 15 апреля.

Лукьяненко сообщил, что украинская ассоциация обращалась заранее в УЕФА для разрешения на проведение минуты молчания, поскольку 14 апреля в Украине был объявлен День траура из-за российской атаки по Сумах 13 апреля.

"Вчера в Украине был День траура. И наша ассоциация обращалась к УЕФА с просьбой о минуте молчания перед началом игры", — рассказал комментатор.

На просьбу УЕФА отреагировала отказом.

"Нам было отказано. Так же, как и перед матчем с Кипром", — рассказал Лукьяненко.

Однако украинцы не отказались от попыток почтить людей, погибших из-за обстрела Сум. Они обратились непосредственно к румынской команде, чтобы оговорить проведение минуты молчания.

Румынская сторона согласилась на просьбу украинцев. Минуту молчания таки провели, однако не перед самой игрой, как планировалось, а во время матча, когда состоялся розыгрыш соперником мяча с центра поля.

"Потому что в УЕФА могут называть это политикой, делать вид, что реальности не существует, но по ту сторону площадки мы встретили Людей", — поделился спортивный комментатор.

Что касается самого матча, то он завершился для украинской команды победой. Издание UA Футбол сообщило, что Украина одержала шестую подряд победу.

"В итоге, шестая подряд победа и первое место в группе. Без потерь очков наша сборная квалифицируется на Евро-2026", — говорится в сообщении.

Лукьяненко отметил, что Украина одержала победу с разницей голов 37:5.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как УЕФА почтила память ликвидированного на войне в Украине российского футболиста. Об этом стало известно 3 апреля.

Также известно о случае, когда глава УЕФА поддержал смягчение санкций для юношеских сборных России. Об этом Фокус узнавал 24 января 2024 года.

Ранее УЕФА заявляла о "расистском поведении" украинских болельщиков во время матчей Евро-2024.