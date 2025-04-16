УЄФА заборонила хвилину мовчання за загиблими перед грою з футзалу між Україною та Румунією (відео)

УЄФА не дозволила провести хвилину мовчання у зв'язку з оголошеною жалобою цими днями за загиблими від російських атак українцями. Інцидент відбувся в польському Кошаліні на арені "Hala Widowiskowo-Sportowa" під час гри останнього туру відбіркового турніру на Євро-2026 з футзалу між командами України та Румунії 15 квітня.

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Про відмову УЄФА у проведенні хвилини мовчання розповів спортивний коментатор Сергій Лук'яненко у Telegram-каналі "Коментаторська" увечері 15 квітня.

Лук'яненко повідомив, що українська асоціація зверталася заздалегідь до УЄФА задля дозволу на проведення хвилини мовчання, оскільки 14 квітня в Україні було оголошено День жалоби через російську атаку по Сумах 13 квітня.

"Вчора в Україні був День жалоби. І наша асоціація зверталася до УЄФА з проханням про хвилину мовчання перед початком гри", — розповів коментатор.

На прохання УЄФА відреагувала відмовою.

"Нам було відмовлено. Так само, як і перед матчем з Кіпром", — розповів Лук'яненко.

Однак українці не відмовилися від спроб вшанувати людей, які загинули через обстріл Сум. Вони звернулися безпосередньо до румунської команди, аби обумовити проведення хвилини мовчання.

Румунська сторона погодилася на прохання українців. Хвилину мовчання таки провели, однак не перед самою грою, як планувалося, а під час матчу, коли відбувся розіграш суперником м'яча з центру поля.

"Бо в УЄФА можуть називати це політикою, робити вигляд, що реальності не існує, але по той бік майданчику ми зустріли Людей", — поділився спортивний коментатор.

Що стосується самого матчу, то він завершився для української команди перемогою. Видання UA Футбол повідомило, що Україна здобула шосту поспіль перемогу.

"У підсумку, шоста поспіль перемога і перше місце у групі. Без втрат очок наша збірна кваліфікується на Євро-2026", — йдеться у повідомленні.

Лук'яненко зазначив, що Україна здобула перемогу з різницею голів 37:5.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як УЄФА вшанувала пам'ять ліквідованого на війні в Україні російського футболіста. Про це стало відомо 3 квітня.

Також відомо про випадок, коли голова УЄФА підтримав пом'якшення санкцій для юнацьких збірних Росії. Про це Фокус дізнавався 24 січня 2024 року.

Раніше УЄФА заявляла про "расистську поведінку" українських вболівальників під час матчів Євро-2024.