Усик против Дюбуа, сезон 2: стало известно, на какую дату перенесли знаковый бой-реванш

Украинец Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 19 июля. Бой-реванш состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".

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Об этом сообщает The Ring

Сначала издание называло другую дату — 12 июля. Но впоследствии бой Усик — Дюбуа был перенесен на неделю.

Ранее в апреле этого года Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила о получении петиции о предоставлении бою-реваншу Усик — Дюбуа статуса приоритетного.

Напомним, Александр Усик и Даниэль Дюбуа уже проводили бой в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда украинский боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде.

В мае прошлого года Усик провел бой за звание абсолютного чемпиона мира, победил по очкам другого британца — Тайсона Фьюри — и стал первым с 1999 года обладателем всех титулов в супертяжелом весе. Однако вскоре после того поединка Усик отказался от пояса IBF и потерял абсолютное чемпионство. В декабре 2024-го Усик провел бой-реванш с Фьюри и защитил три титула. С тех пор украинец не выходил на ринг.

Что касается реванша с Дюбуа, то в марте WBO дала Усику дедлайн в 30 дней, чтобы провести переговоры об организации поединка против обладателя временного титула Джозефа Паркера. Сам Усик заявил, что хочет провести объединительный бой против Дюбуа.

Также мы писали, что в ближайшие два года украинский боксер Александр Усик планирует завершить карьеру.