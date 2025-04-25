Усик проти Дюбуа, сезон 2: стало відомо, на яку дату перенесли знаковий бій-реванш

Українець Олександр Усик та британський боксер Даніель Дюбуа проведуть бій за звання абсолютного чемпіону світу в надважкій вазі 19 липня. Бій-реванш відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі".

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Про це повідомляє The Ring

Спочатку видання називало іншу дату – 12 липня. Але згодом бій Усик – Дюбуа був перенесений на тиждень.

Раніше у квітні цього року Світова боксерська організація (WBO) повідомила про отримання петиції щодо надання бою-реваншу Усик – Дюбуа статусу пріоритетного.

Нагадаємо, Олександр Усик та Даніель Дюбуа вже билися у серпні 2023 року у польському Вроцлаві. Тоді український боксер переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

У травні минулого року Усик провів бій за звання абсолютного чемпіона світу, переміг за очками іншого британця – Тайсона Ф'юрі – і став першим із 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Проте невдовзі після того поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У грудні 2024-го Усик провів бій-реванш із Ф'юрі та захистив три титули. З тих пір українець не виходив на ринг.

Щодо реваншу з Дюбуа, то у березні WBO дала Усику дедлайн у 30 днів, щоб провести переговори про організацію поєдинку проти володаря тимчасового титулу Джозефа Паркера. Сам Усик заявив, що хоче провести об'єднавчий бій проти Дюбуа.

Також ми писали, що у найближчі два роки український боксер Олександр Усик планує завершити кар'єру.