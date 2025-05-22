"Меньше, чем вы": Зеленский признался, сколько раз он может подтянуться в 47 лет
Президент Украины пошутил, что не сможет подтянуться 47 раз, но 12-15 раз у него получится. Владимир Зеленский ответил на вопросы из зала на международном форуме "Инновации и развитие в спорте в условиях войны", который прошел в Киеве.
Об этом пишет "Голос Украины".
"Скажу честно, подтягиваюсь я меньше, чем вы. Я просто знаю, как вы подтягиваетесь", — скромно сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос из зала.
Далее он подумал и признался, что в свои 47 лет подтянуться 47 раз не сможет.
"Раз 12-15 наверное смогу", — предположил президент Украины.
Международный форум "Инновации и развитие в спорте в условиях войны" состоялся 20 мая в Киеве в стенах Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ), который в этом году отмечает свое 95-летие.
В форуме приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, ветераны и спортсмены.
Форум состоял из трех тематических блоков:
- OlympicLab: Современная спортивная наука: тренды и перспективы — обсуждали новейшие тренировочные методики, спортивную медицину и реабилитацию;
- Адаптивный спорт и ветераны: лучшие национальные и международные практики — посвященный возвращению военных к активной жизни;
- Военно-технологический спорт — фокус на дроны, симуляторы, роботизированные комплексы и стратегические игры как часть спортивной подготовки и повышения обороноспособности государства.
Мероприятие состоялось в рамках Национальной недели безбарьерности.
Напомним, в прошлом году в интервью Владимир Зеленский рассказывал, что каждый день пытается найти 40 минут на занятия спортом. И делает упражнения даже в поезде.