"Меньше, чем вы": Зеленский признался, сколько раз он может подтянуться в 47 лет

Президент Украины пошутил, что не сможет подтянуться 47 раз, но 12-15 раз у него получится. Владимир Зеленский ответил на вопросы из зала на международном форуме "Инновации и развитие в спорте в условиях войны", который прошел в Киеве.

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Об этом пишет "Голос Украины".

"Скажу честно, подтягиваюсь я меньше, чем вы. Я просто знаю, как вы подтягиваетесь", — скромно сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос из зала.

Далее он подумал и признался, что в свои 47 лет подтянуться 47 раз не сможет.

"Раз 12-15 наверное смогу", — предположил президент Украины.

Владимир Зеленский признался, что он может подтянуться 15 раз Фото: Офис президента

Международный форум "Инновации и развитие в спорте в условиях войны" состоялся 20 мая в Киеве в стенах Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ), который в этом году отмечает свое 95-летие.

В форуме приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, ветераны и спортсмены.

Форум состоял из трех тематических блоков:

OlympicLab: Современная спортивная наука: тренды и перспективы — обсуждали новейшие тренировочные методики, спортивную медицину и реабилитацию;

Адаптивный спорт и ветераны: лучшие национальные и международные практики — посвященный возвращению военных к активной жизни;

Военно-технологический спорт — фокус на дроны, симуляторы, роботизированные комплексы и стратегические игры как часть спортивной подготовки и повышения обороноспособности государства.

Мероприятие состоялось в рамках Национальной недели безбарьерности.

Напомним, в прошлом году в интервью Владимир Зеленский рассказывал, что каждый день пытается найти 40 минут на занятия спортом. И делает упражнения даже в поезде.