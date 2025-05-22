"Менше, ніж ви": Зеленський зізнався, скільки разів він може підтягнутись у 47 років

Президент України пожартував, що не зможе підтягнутись 47 разів, але 12–15 разів у нього вийде. Володимир Зеленський відповів на питання із залу на міжнародному форумі "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни", який пройшов у Києві.

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Про це пише "Голос України".

"Скажу чесно, підтягуюсь я менше, ніж ви. Я просто знаю, як ви підтягуєтесь", — скромно сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на питання із зали.

Далі він поміркував та зізнався, що у свої 47 років підтягнутись 47 разів не зможе.

"Раз 12–15, напевно, зможу", — припустив президент України.

Володимир Зеленський зізнався, що він може підтягнутись 15 разів Фото: Офіс президента

Міжнародний форум "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни" відбувся 20 травня в Києві у стінах Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), який цьогоріч святкує своє 95-річчя.

У форумі взяли участь президент України Володимир Зеленський, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, ветерани та спортсмени.

Форум складався з трьох тематичних блоків:

OlympicLab: Сучасна спортивна наука: тренди і перспективи — обговорювали новітні тренувальні методики, спортивну медицину та реабілітацію;

Адаптивний спорт і ветерани: найкращі національні та міжнародні практики — присвячений поверненню військових до активного життя;

Військово-технологічний спорт — фокус на дрони, симулятори, роботизовані комплекси та стратегічні ігри як частину спортивної підготовки та підвищення обороноздатності держави.

Захід відбувся в межах Національного тижня безбар'єрності.

Нагадаємо, минулого року в інтерв'ю Володимир Зеленський розповідав, що кожного дня намагається знайти 40 хвилин на заняття спортом. І робить вправи навіть у потязі.