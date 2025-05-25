Впервые за 26 лет: Украина завоевала "золото" чемпионата Европы-2025 по прыжкам в воду

Украинская пара Ксения Бочек и Диана Карнафель завоевала для сборной Украины золотую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Анталье. Дебютантки турнира стали первыми в соревнованиях по синхронным прыжкам с 3-метрового трамплина.

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Об этом пишет издание "Суспільне Спорт".

На чемпионате Европы-2025 Украина была представлена в женских синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

В соревнованиях участвовал дуэт Ксении Бочек и Дианы Карнафель, для которых этот турнир стал дебютным на континентальном уровне. Всего в данной дисциплине выступили спортсменки из восьми стран.

Ксения Бочек и Диана Карнафель

Для Украины – это вторая в истории победа именно в этой дисциплине на Евро по прыжкам в воду (также "золото" было в 1999 году).

Также до этого сборная Украины уверенно стартовала на чемпионате Европы по прыжкам в воду, одержав победу в смешанных командных соревнованиях. Украинские спортсмены показали лучший результат, опередив ближайших преследователей — команду Германии — почти на семь баллов.

Напомним, что недавно украинская легкоатлетка одержала третью подряд победу в прыжках в высоту на чемпионатах Европы. Она повторила рекорд знаменитой Розмари Аккерман, которая выигрывала первенства по прыжкам в высоту в течение 1974-1976 годов.

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