"Сенсация баскетбола": за Китай дебютировала спортсменка с почти 2,3-метровым ростом (видео)

Чжан Цзыюй называют "сенсацией" китайского подросткового баскетбола, но 13 июня она впервые сыграла за взрослую сборную. Команда одержала разгромную победу, а тренер соперников описал 18-летнюю спортсменку как "лучшего игрока, которого когда-либо видел".

Related video

Баскетболистка дебютировала в разминочном матче против Боснии и Герцоговины в прошлую пятницу, а в воскресенье сыграла во втором матче с тем же соперником. Всего Цзыюй провела на паркете 27 минут, за это время заработав для своей команды 34 очка и сделав 14 подборов. Об этом 17 июня сообщили в South China Morning Post.

Цзыюй имеет рост 2,26 метра. Во время первой игры за 12 минут она набрала 18 очков и сделала 7 подборов. Китайская сборная одержала победу со счетом 101-55. Через два дня команде удалось повторить успех, победив со счетом 124-57. При этом 18-летняя баскетболистка провела на паркете всего 15 минут, набрав 16 очков и сделав 7 подборов. Несмотря на то, что ее время на площадке было ограничено главным тренером, доминирование спортсменки не осталось незамеченным.

"Она лучший игрок, которого я когда-либо видел, играет ведущую роль в женской сборной Китая. Ее присутствие диктует темп игры, и я с нетерпением жду от нее большего успеха для Китая", — заявил главный тренер Боснии и Герцеговины Эмир Халимич.

По его словам, даже без Цзыюй китайская команда — "очень сильная". По его словам, любая команда в мире имела бы проблемы, соревнуясь за победу со сборной Китая, в составе которой появилась Цзыюй. Халимич выразил надежду, что баскетболистка сможет принести своей стране еще больше славы.

Когда спортсменка вышла на паркет, ее способность защищать кольцо и сдерживать атаки соперников стала очевидной. В соцсетях распространяются кадры ее игры, которые демонстрируют преимущества высокого роста.

В соцсетях китайцы называют Цзыюй "новой подвижной Великой стеной", а также хвалят её за ловкость и навыки атаковать. Комментаторы предполагают, что соперники были растеряны и не могли ничего сделать со спортсменкой, которая выглядела "как естественный барьер". Также пользователи отмечают, что девушка "рождена для баскетбола", пророчат ей большую карьеру и ключевую роль в спорте.

Следующей с Цзыюй познакомится на паркете команда Японии. Китайская и японская сборные, которые занимают четвертое и девятое места в мире соответственно, сойдутся на товарищеском матче в городе Сиань (КНР) уже 18 июня. Игру проводят в рамках подготовки Кубка Азии по женскому баскетболу 2025, запланированного на следующий месяц.

Кроме того, тренер сборной Китая Гун ожидает, что Цзыюй станет ключевым игроком команды к Олимпийским играм, которые должны проходить в 2028 году в Лос-Анджелесе. В рамках Кубка Азии китайская команда будет выступать в группе A, туда также вошли сборные Новой Зеландии, Южной Кореи и Индонезии. Во второй группе B будут выступать Япония, Австралия, Филиппины и Ливан. Всего 8 команд будут соревноваться с 13 по 20 июля в городе Шэньчжэнь (КНР).

Цзыюй родилась 1 мая 2007 года в китайском городе Цзинань. Она стала лучшей на женском Кубке Азии среди игроков до 18 лет в 2024 году. На паркете баскетболистка часто получала мяч под корзиной и забирала на себя внимание соперников, оставляя больше пространства для партнеров по команде.

Напомним, в прошлом году Фокус передавал, что Чжан Цзыюй помогла команде обыграть Индонезию и Японию на Кубке Азии. Высокий рост позволял ей забрасывать мячи в корзину без особых усилий.

12-летний украинец побил мировой рекорд, прыгнув с шестом на высоту в 4 метра. Матвей Строгалев стал самым молодым участником турнира юных прыгунов.