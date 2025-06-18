"Сенсація баскетболу": за Китай дебютувала спортсменка з майже 2,3-метровим зростом (відео)

Чжан Цзиюй називають "сенсацією" китайського підліткового баскетболу, але 13 червня вона вперше зіграла за дорослу збірну. Команда здобула розгромну перемогу, а тренер суперників описав 18-річну спортсменку як "найкращого гравця, якого коли-небудь бачив".

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Баскетболістка дебютувала у розминковому матчі проти Боснії й Герцоговини минулої п’ятниці, а в неділю зіграла у другому матчі з тим самим суперником. Загалом Цзиюй провела на паркеті 27 хвилин, за цей час заробивши для своєї команди 34 очки й зробивши 14 підбирань. Про це 17 червня повідомили у South China Morning Post.

Цзиюй має зріст 2,26 метра. Під час першої гри за 12 хвилин вона набрала 18 очок і зробила 7 підбирань. Китайська збірна здобула перемогу з рахунком 101-55. За два дні команді вдалося повторити успіх, перемігши з рахунком 124-57. При цьому 18-річна баскетболістка провела на паркеті лише 15 хвилин, набравши 16 очок і зробивши 7 підбирань. Попри те, що її час на майданчику був обмежений головним тренером, домінування спортсменки не залишилось непоміченим.

"Вона найкращий гравець, якого я коли-небудь бачив, грає провідну роль у жіночій збірній Китаю. Її присутність диктує темп гри, і я з нетерпінням чекаю від неї більшого успіху для Китаю", — заявив головний тренер Боснії й Герцеговини Емір Халіміч.

З його слів, навіть без Цзиюй китайська команда — "дуже сильна". З його слів, будь-яка команда у світі мала б проблеми, змагаючись за перемогу зі збірною Китаю, в складі якої з’явилась Цзиюй. Халіміч висловив сподівання, що баскетболістка зможе принести своїй країні ще більше слави.

Коли спортсменка вийшла на паркет, її здатність захищати кільце і стримувати атаки суперників стала очевидною. У соцмережах поширюються кадри її гри, які демонструють переваги високого зросту.

У соцмережах китайці називають Цзиюй "новою рухомою Великою стіною", а також хвалять її за спритність і навички атакувати. Коментатори припускають, що суперники були розгублені й не могли нічого зробити зі спортсменкою, яка виглядала "як природний бар'єр". Також користувачі зазначають, що дівчина "народжена для баскетболу", пророкують їй велику кар’єру та ключову роль у спорті.

Наступною з Цзиюй познайомиться на паркеті команда Японії. Китайська та японська збірні, які посідають четверте та дев'яте місця у світі відповідно, зійдуться на товариському матчі в місті Сіань (КНР) вже 18 червня. Гру проводять в межах підготовки Кубка Азії з жіночого баскетболу 2025, запланованого на наступний місяць.

Окрім того, тренер збірної Китаю Гун очікує, що Цзиюй стане ключовим гравцем команди до Олімпійських ігор, які мають проходити у 2028 році в Лос-Анджелесі. У межах Кубка Азії китайська команда виступатиме в групі A, туди також увійшли збірні Нової Зеландії, Південної Кореї та Індонезії. У другій групі B виступатимуть Японія, Австралія, Філіппіни та Ліван. Загалом 8 команд змагатимуться з 13 по 20 липня у місті Шеньчжень (КНР).

Цзиюй народилась 1 травня 2007 року у китайському місті Цзінань. Вона стала найкращою на жіночому Кубку Азії серед гравців до 18 років у 2024 році. На паркеті баскетболістка часто отримувала м’яч під кошиком та забирала на себе увагу суперників, залишаючи більше простору для партнерів по команді.

Нагадаємо, минулого року Фокус передавав, що Чжан Цзиюй допомогла команді обіграти Індонезію та Японію на Кубку Азії. Високий зріст дозволяв їй закидати м'ячі в кошик без особливих зусиль.

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