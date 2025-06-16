"Міг стрибнути вище": 12-річний українець побив світовий рекорд у стрибках з жердиною (відео)

12-річний стрибун з жердиною Матвій Строгалєв побив світовий рекорд у віковій категорії U14, взявши висоту у 4 метри, чим перевершив попередньо встановлений результат Мондо Дуплантіса у 2012 році — 3,97 метра.

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Матвій здобув "бронзу" юнацького чемпіонату України у змаганнях зі стрибків з жердиною, повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики України.

"При цьому дванадцятирічний атлет показав найвище досягнення у світі* у віковій категорії U14 – 4.00 м. Ця висота підкорилася йому з третьої спроби. Попереднім найкращим результатом були 3.97А (у приміщенні) Мондо Дуплантіса, на які він злетів 21 січня 2012 року у Ріно, штат Невада, США", — йдеться у повідомленні.

У Федерації підкреслили, що досягнення Строгалєва є неофіційним світовим рекордом серед 12-річних, а сам Матвій став наймолодшим учасником турніру юних стрибунів з жердиною.

У коментарі журналістам юний спортсмен заявив, що не очікував, що так стрибне.

"Зараз взагалі не відчуваю емоцій — досі не вірю. На розминці заважав вітер, було важко, і я не думав, що вийде. Але взяв нову жердину — і все пішло. Це лише початок. Мабуть, міг стрибнути вище, але втомився, адреналін зник, і я вже не відчував, що можу. Поставив ціль, досяг — і чомусь не захотілося йти далі", — пояснив хлопець.

Нагадаємо, наприкінці травня Україна вперше за 26 років завоювала "золото" чемпіонату Європи-2025 зі стрибків у воду.

У березні Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту в приміщеннях.