"Мог прыгнуть выше": 12-летний украинец побил мировой рекорд в прыжках с шестом (видео)

12-летний прыгун с шестом Матвей Строгалев побил мировой рекорд в возрастной категории U14, взяв высоту в 4 метра, чем превзошел предварительно установленный результат Мондо Дуплантиса в 2012 году — 3,97 метра.

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Матвей получил "бронзу" юношеского чемпионата Украины в соревнованиях по прыжкам с шестом, сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

"При этом двенадцатилетний атлет показал наивысшее достижение в мире* в возрастной категории U14 — 4.00 м. Эта высота покорилась ему с третьей попытки. Предыдущим лучшим результатом были 3.97А (в помещении) Мондо Дуплантиса, на которые он взлетел 21 января 2012 года в Рино, штат Невада, США", — говорится в сообщении.

В Федерации подчеркнули, что достижение Строгалева является неофициальным мировым рекордом среди 12-летних, а сам Матвей стал самым молодым участником турнира юных прыгунов с шестом.

В комментарии журналистам юный спортсмен заявил, что не ожидал, что так прыгнет.

"Сейчас вообще не чувствую эмоций — до сих пор не верю. На разминке мешал ветер, было тяжело, и я не думал, что получится. Но взял новый шест — и все пошло. Это только начало. Наверное, мог прыгнуть выше, но устал, адреналин исчез, и я уже не чувствовал, что могу. Поставил цель, достиг — и почему-то не захотелось идти дальше", — пояснил парень.

Напомним, в конце мая Украина впервые за 26 лет завоевала "золото" чемпионата Европы-2025 по прыжкам в воду.

В марте Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту в помещениях.