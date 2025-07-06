Теннисистка на Уимблдоне намеренно задрала юбку перед судьей: что вызвало ее гнев

Во время разминки к теннисистке подошел судья и выразил недовольство ее нарядом. Девушка озадачилась замечанием судьи.

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Звезда Уимблдонуз из Латвии Елена Остапенко подняла юбку, чтобы высказать свое мнение во время спора с судьей из-за дресс-кода. Об этом пишет издание The Mirror.

Теннисистка со своей напарницей Хсе Су-вей как раз готовилась к противостоянию во втором раунде против Марты Костюк и Елены-Габриэлы Русе.

Во время разминки к ней подошел судья и выразил недовольство ее нарядом. Елена Остапенко озадачилась замечанием судьи.

Латышка раздраженно развела руками и подняла юбку, показывая, что на ней зеленые шорты, которые соответствуют дресс-коду турнира. После этого судья разрешил продолжать разминку.

Как пишет издание, в Уимблдоне действует строгий дресс-код. Уже более века теннисисты обязаны придерживаться строгого дресс-кода на кортах старейшего турнира серии Большого шлема. Наряды игроков должны быть белыми и никакими другими. Допускаются лишь небольшие цветные вставки. Причем регламент обязывает носить даже нижнее белье белого цвета.

Напомним, что в Испании осудили бывшего главу Королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса из-за сексуального насилия по отношению к победительнице чемпионата мира среди женщин Дженнифер Эрмосо.