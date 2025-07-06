Тенісистка на Вімблдоні навмисно задерла спідницю перед суддею: що викликало її гнів

Під час розминки до тенисистки підійшов суддя і висловив невдоволення її вбранням. Дівчина спантеличилася зауваженням судді.

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Зірка Вімблдонуз з Латвії Олена Остапенко підняла спідницю, щоб висловити свою думку під час суперечки з суддею через дрес-код. Про це пише видання The Mirror.

Тенисистка із своєю напарницею Хсе Су-вей саме готувалася до протистояння у другому раунді проти Марти Костюк та Олени-Габріели Русе.

Під час розминки до неї підійшов суддя і висловив невдоволення її вбранням. Олена Остапенко спантеличилася зауваженням судді.

Латишка роздратовано розвела руками та підняла спідницю, показуючи, що на ній зелені шорти, які відповідають дрес-коду турніру. Після цього суддя дозволив продовжувати розминку.

Як пише видання, у Вімблдоні діє суворий дрес-код. Вже понад століття тенісисти зобов'язані дотримуватися суворого дрес-коду на кортах найстарішого турніру серії Великого шолома. Наряди гравців повинні бути білими та жодними іншими. Допускаються лише невеликі кольорові вставки. Причому регламент зобов'язує носити навіть спідню білизну білого кольору.

Нагадаємо, що в Іспанії засудили колишнього голову Королівської федерації футболу Луїса Рубіалеса через сексуальне насильство по відношенню до переможниці чемпіонату світу серед жінок Дженніфер Ермосо.