Определение биологического пола: для легкоатлеток вводят новый тест перед ЧМ в Токио

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил новые правила допуска женщин к участию в соревнованиях мирового рейтинга.

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Все спортсменки, желающие участвовать в чемпионате мира среди женщин, обязаны пройти раз в жизни тест на ген SRY – надежный метод определения биологического пола, говорится на сайте World Athletics.

Тестирование проводится с помощью мазка из щеки или анализа крови, в зависимости от того, какой метод удобнее. Протокол тестирования будет контролироваться федерациями-членами в ходе подготовки своих спортсменов и команд к чемпионату в Токио, который стартует 25 сетября.

Правила вступают в действие уже с 1 сентября.

"В спорте, который постоянно стремится привлечь больше женщин, очень важно, чтобы они приходили в него, веря в отсутствие биологического "стеклянного потолка". Тест на подтверждение биологического пола — очень важный шаг в обеспечении этого. Мы говорим, что на элитном уровне для участия в соревнованиях в женской категории необходимо быть биологически женщиной. Мне и совету Всемирной легкоатлетической ассоциации всегда было совершенно ясно, что гендер не может преобладать над биологическими факторами", – заявил президент World Athletics Себастьян Коэ.

Новые правила соответствуют рекомендациям Рабочей группы по гендерно разнообразным спортсменам, утвержденным Советом в марте 2025 года. Членам группы понадобилось более года на изучение изменений в законодательстве, науке, спорте и обществе.

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