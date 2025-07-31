Визначення біологічної статі: для легкоатлеток запроваджують новий тест перед ЧС у Токіо

Рада Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics) затвердила нові правила допуску жінок до участі в змаганнях світового рейтингу.

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Усі спортсменки, які бажають брати участь у чемпіонаті світу серед жінок, зобов'язані пройти раз у житті тест на ген SRY — надійний метод визначення біологічної статі, йдеться на сайті World Athletics.

Тестування проводиться за допомогою мазка зі щоки або аналізу крові, залежно від того, який метод зручніший. Протокол тестування буде контролюватися федераціями-членами під час підготовки своїх спортсменів і команд до чемпіонату в Токіо, який стартує 25 вересня.

Правила вступають у дію вже з 1 вересня.

"У спорті, який постійно прагне залучити більше жінок, дуже важливо, щоб вони приходили в нього, вірячи у відсутність біологічної "скляної стелі". Тест на підтвердження біологічної статі — дуже важливий крок у забезпеченні цього. Ми говоримо, що на елітному рівні для участі в змаганнях у жіночій категорії необхідно бути біологічно жінкою. Мені та раді Всесвітньої легкоатлетичної асоціації завжди було абсолютно зрозуміло, що гендер не може переважати над біологічними факторами", — заявив президент World Athletics Себастьян Кое.

Нові правила відповідають рекомендаціям Робочої групи з гендерно різноманітних спортсменів, затвердженим Радою в березні 2025 року. Членам групи знадобилося понад рік на вивчення змін у законодавстві, науці, спорті та суспільстві.

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