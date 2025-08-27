Четверо сыновей: чем занимаются дети Андрея Шевченко (фото)

В браке с супермоделью Кристен Пазик у легендарного нападающего Андрея Шевченко родились четверо детей, один из которых уже строит собственную футбольную карьеру.

Андрей Шевченко — культовая фигура для украинского футбола. Уроженец села Дворковщина Киевской области стал всемирно известным футболистом, выступая за такие футбольные клубы, как киевское "Динамо", "Милан" и лондонский "Челси". Сейчас Андрей Шевченко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола и активно занимается благотворительностью, а чем занимаются его сыновья, выяснял Фокус.

Андрей Шевченко встретил свою будущую жену, известную модель Кристен Пазик, дочь бейсболиста Майка Пазика, в Милане еще в 2001 году, когда итальянский дизайнер Джорджио Армани пригласил звезду украинского футбола на свой показ. Тогда даже состоялась небольшая любовная драма, ведь в какой-то момент Кристен встречалась с сыном владельца клуба "Милан", где играл Андрей, Пьером Берлускони и тот даже подстрекал отца "продать" соперника в другой ФК.

"Когда я познакомился с Кристен, я понял, что это не только тот человек, которого я люблю, а тот, с кем я смело могу связать свою жизнь. У нее спортивная семья. Ее отец — бывший бейсбольный игрок, поэтому она знает, что такое спортивная жизнь. Это постоянные перелеты, внимание и так далее. Мы близки по духу, мы одинаково видим жизнь", — так в 2015 году рассказывал Шевченко.

В 2004 году Андрей Шевченко и Кристен Пазик официально поженились. В семье родилось четверо сыновей: Джордан (2004), Кристиан (2006), Александр (2012) и Райдер-Габриэль (2014). Все дети футболиста имеют двойное гражданство США и Украины.

Дети Андрея Шевченко — что о них известно

Джордану Шевченко исполнилось 20 лет. Крестным парня является уже покойный скандальный политик Сильвио Берлускони, который долгое время владел ФК "Милан".

Джордан Шевченко вместе с родителями

Джордан учился в английском King's College School в Уимблдоне, а позже получил приглашение в Йельский университет. С тех пор Джордан живет в США. Парень изучает украинский язык, историю Украины и помогает благотворительными инициативами отца.

18-летний Кристиан Шевченко родился в Лондоне, сейчас он единственный из детей Андрея Шевченко, который решил серьезно заниматься футболом.

Андрей Шевченко с сыном Кристианом

Парня отдали в академию "Челси", где он занимался с 2020 по 2022 годы. Через год, в 2023-м, Кристиан подписал профессиональный контракт с Уотфордом. Сейчас выступал за команды U-18 и U-21.

В начале 2024-го Шевченко-младший получил паспорт гражданства Украины. Его сразу вызвали в юношескую сборную, которая позже приняла участие в чемпионате Европы U-19. Там "сине-желтые" добрались до полуфинала. Кристиан же выступает на позиции центрфорварда под номером "7".

Александр Шевченко родился сразу после Евро-2012 и завершения карьеры его отца, а именно — 1 октября 2012 года. Сейчас ему 12 лет и, судя по фото, он часто проводит время вместе с родителями и братьями.

Андрей Шевченко с сыном Александром

Райдер-Габриэль появился на свет 6 апреля 2014 года. В этом году ему исполнилось 11. И из постов Андрея Шевченко известно, что он интересуется гольфом, как и его папа, ведь их часто можно встретить с клюшками в руках.

Райдер-Габриэль с отцом

Интересно, что Андрей Шевченко ранее рассказывал, что имена сыновьям выбирала его возлюбленная: "Жена выбирала имена. Они мне тоже понравились, и я рад, что мы так назвали детей. Надеюсь, может будет девочка, и тогда я ее назову", — делился Шевченко.

