Четверо синів: чим займаються діти Андрія Шевченка (фото)

У шлюбі із супермоделлю Крістен Пазік у легендарного нападника Андрія Шевченко народились четверо дітей, один із яких вже будує власну футбольну кар'єру.

Андрій Шевченко – культова постать для українського футболу. Уродженець села Двірківщина на Київщині став всесвітньо відомим футболістом, виступаючи за такі футбольні клуби, як київське "Динамо", "Мілан" та лондонський "Челсі". Нині Андрій Шевченко очолює Українську асоціацію футболу та активно займається благодійністю, а чим займаються його сини, з'ясовував Фокус.

Андрій Шевченко зустрів свою майбутню дружину, відому модель Крістен Пазік, дочку бейсболіста Майка Пазіка, у Мілані ще в 2001 році, коли італійський дизайнер Джорджіо Армані запросив зірку українського футболу на свій показ. Тоді навіть відбулась невеличка любовна драма, адже в якийсь момент Крістен зустрічалася із сином власника клубу "Мілан", де грав Андрій, П’єром Берлусконі і той навіть підбурював батька "продати" суперника до іншого ФК.

"Коли я познайомився з Крістен, я зрозумів, що це не лише та людина, яку я люблю, а та, з ким я сміливо можу зв’язати своє життя. У неї спортивна родина. Її батько – колишній бейсбольний гравець, тому вона знає, що таке спортивне життя. Це постійні перельоти, увага і так далі. Ми близькі за духом, ми однаково бачимо життя", - так у 2015 році розповідав Шевченко.

У 2004 році Андрій Шевченко та Крістен Пазік офіційно взяли шлюб. У родині народилось четверо синів: Джордан (2004), Крістіан (2006), Олександр (2012) і Райдер-Габріель (2014). Всі діти футболіста мають подвійне громадянство США та України.

Діти Андрія Шевченка – що про них відомо

Джордану Шевченку виповнилось 20 років. Хрещеним хлопця є вже покійний скандальний політик Сільвіо Берлусконі, який довгий час володів ФК "Мілан".

Джордан Шевченко разом із батьками

Джордан навчався у англійському King's College School у Вімблдоні, а пізніше отримав запрошення до Єльського університету. З того часу Джордан живе у США. Хлопець вивчає українську мову, історію України та допомагає благодійними ініціативами батька.

18-річний Крістіан Шевченко народився у Лондоні, нині він єдиний із дітей Андрія Шевченка, який вирішив серйозно займатись футболом.

Андрій Шевченко з сином Крістіаном

Хлопця віддали в академію "Челсі", де він займався з 2020 по 2022 роки. Через рік, у 2023-му, Крістіан підписав професійний контракт із Вотфордом. Наразі виступав за команди U-18 та U-21.

На початку 2024-го Шевченко-молодший отримав паспорт громадянство України. Його одразу викликали до юнацької збірної, яка пізніше взяла участь у чемпіонаті Європи U-19. Там "синьо-жовті" дістались півфіналу. Крістіан же виступає на позиції центрфорварда під номером "7".

Олександр Шевченко народився одразу після Євро-2012 та завершення кар'єри його батька, а саме – 1 жовтня 2012 року. Нині йому 12 років і, судячи із фото, він часто проводить час разом із батьками та братами.

Андрій Шевченко із сином Олександром

Райдер-Габріель з'явився на світ 6 квітня 2014 року. Цього року йому виповнилось 11. І з постів Андрія Шевченка відомо, що він цікавиться гольфом, як і його тато, адже їх часто можна зустріти із ключками в руках.

Райдер-Габріель із батьком

Цікаво, що Андрій Шевченко раніше розповідав, що імена синам обирала його кохана: "Дружина обирала імена. Вони мені теж сподобалися, і я радий, що ми так назвали дітей. Сподіваюся, може буде дівчинка, і тоді я її назву", - ділився Шевченко.

