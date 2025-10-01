Заседание длилось почти 12 часов: городской совет Милана одобрил снос "Сан-Сиро" (фото)

В Милане снесут знаменитый стадион "Сан-Сиро", чтобы построить на его месте более современный и функциональный объект. Один из противников этого решения ушел в отставку с поста лидера фракции и сделал символический подарок — макет легендарного стадиона с кирпичиком.

Городской совет Милана одобрил снос "Сан-Сиро" — известного футбольного стадиона, который был домашней ареной для двух из трех самых смешных клубов Италии "Милан" и "Интернационале". Об этом 30 августа сообщили в Sky TG24.

Легендарный "Сан-Сиро" планируют снести

Поздно ночью городской совет все же утвердил, что Милан дает согласие на снос "Сан-Сиро". Стадион продают клубам "Милан" и "Интер", чье предложение в размере 197 миллионов евро должно было во вторник потерять силу. Решение поддержали 24 депутата, против проголосовали 20 политиков, еще двое не принимали участия в голосовании.

После проведения церемонии открытия Зимних Олимпийских игр легендарный "Сан-Сиро" планируют снести, чтобы на его месте к чемпионату Европы по футболу 2032 года построить более современный и функциональный стадион. Исторический объект будет снесен через сто лет после его открытия.

Панорама со стадиона "Сан-Сиро" Фото: Flickr

"Мы попытались написать новую страницу, и это только начало", — заявила заместитель мэра Анна Скавуццо после заседания, которое длилось почти 12 часов.

Городской голова Милана Джузеппе Сала оставался в зале в течение всего заседания.

"Сан-Сиро" официально продан под снос

Одним из противников этой идеи был лидер фракции Lista Sala Марко Фумагалли. Как передали в RaiNews, он объявил, что не будет участвовать в голосовании и подает в отставку с должности. Политик сделал символический подарок Partito Democratico — макет стадиона "Сан-Сиро" с кирпичиком, символизирующим новый объект.

"Решение, принятое в последний момент, оставит глубокий след в будущем градостроительном и спортивном развитии города Милана", — подчеркнули в издании.

В Милане снесут знаменитый стадион "Сан-Сиро"

В ANSA проинформировали, соглашение на 197 миллионов евро предусматривает продажу самого стадиона и прилегающих территорий. Стадион "Сан-Сиро" клубы планируют снести, а на его месте будет построен новый объект. Проект должны реализовать до 2032 года.

