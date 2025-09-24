В Украине перенесли футбольный матч из-за свадьбы футболиста: вся команда едет на праздник (видео)

В селе Тростянка (Волынская область) перенесен матч любительского чемпионата Украины из-за свадьбы игрока местной команды. Матч был перенесен на 12 октября, чтобы все игроки смогли посетить церемонию.

Как сообщает Sport.ua, событие произошло после матча Кубка Украины между "Колосом" из Полонного и харьковским "Металлистом 1925". На 76-й минуте игры на поле вышел Ростислав Морозов, о свадьбе которого комментатор сообщил прямо во время трансляции.

Руководство команды приняло решение перенести матч чемпионата, который должен был состояться в ближайшие дни. Новая игра назначена на 12 октября.

"Событие настолько важное для команды, что ради него даже пришлось перенести матч любительского чемпионата Украины", — отмечает издание.

Эта ситуация произошла после матча 1/16 финала Кубка Украины в Хмельницком. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу харьковского "Металлиста 1925".

Выход Ростислава Морозова на поле на 76-й минуте стал моментом, когда комментатор сделал необычную анонсацию будущей свадьбы игрока.

Фрагмент матча 1/16 финала Кубка Украины в Хмельницком

Напомним, любительский чемпионат Украины является важной составляющей футбольной системы страны. В нем принимают участие команды из разных регионов, что способствует развитию футбола на местном уровне. Подробнее о любительском футболе в Украине можно узнать на сайте УАФ.

