В Україні перенесли футбольний матч через весілля футболіста: вся команда їде на свято (відео)

У селі Тростянка (Волинська область) перенесено матч аматорського чемпіонату України через весілля гравця місцевої команди. Матч було перенесено на 12 жовтня, щоб усі гравці змогли відвідати церемонію.

Як повідомляє Sport.ua, подія сталася після матчу Кубка України між "Колосом" з Полонного та харківським "Металістом 1925". На 76-й хвилині гри на поле вийшов Ростислав Морозов, про весілля якого коментатор повідомив прямо під час трансляції.

Керівництво команди ухвалило рішення перенести матч чемпіонату, який мав відбутися найближчими днями. Нова дата гри призначена на 12 жовтня.

"Подія настільки важлива для команди, що заради неї навіть довелося перенести матч аматорського чемпіонату України", — зазначає видання.

Ця ситуація сталась після матчу 1/16 фіналу Кубка України у Хмельницькому. Гра завершилася з рахунком 4:1 на користь харківського "Металіста 1925".

Вихід Ростислава Морозова на поле на 76-й хвилині став моментом, коли коментатор зробив незвичну анонсацію майбутнього весілля гравця.

Фрагмент матчу 1/16 фіналу Кубка України у Хмельницькому

Нагадаємо, аматорський чемпіонат України є важливою складовою футбольної системи країни. У ньому беруть участь команди з різних регіонів, що сприяє розвитку футболу на місцевому рівні. Детальніше про аматорський футбол в Україні можна дізнатися на сайті УАФ.

