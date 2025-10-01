Засідання тривало майже 12 годин: міська рада Мілана схвалила знесення "Сан-Сіро" (фото)

У Мілані знесуть знаменитий стадіон "Сан-Сіро", щоб побудувати на його місці сучасніший і функціональніший об'єкт. Один з противників цього рішення пішов у відставку з посади лідера фракції і зробив символічний подарунок — макет легендарного стадіону з цеглинкою.

Міська рада Мілана схвалила знесення "Сан-Сіро" — відомого футбольного стадіону, який був домашньою ареною для двох з трьох найсмішніших клубів Італії "Мілан" та "Інтернаціонале". Про це 30 серпня повідомили у Sky TG24.

Легендарний "Сан-Сіро" планують знести

Пізно вночі міська рада все ж затвердила, що Мілан дає згоду на знесення "Сан-Сіро". Стадіон продають клубам "Мілан" та "Інтер", чия пропозиція у розмірі 197 мільйонів євро мала у вівторок втратити чинність. Рішення підтримали 24 депутати, проти проголосували 20 політиків, ще двоє не брали участі в голосуванні.

Після проведення церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор легендарний "Сан-Сіро" планують знести, щоб на його місці до чемпіонату Європи з футболу 2032 року побудувати більш сучасний і функціональний стадіон. Історичний об'єкт буде знесений через сто років після його відкриття.

Панорама зі стадіону "Сан-Сіро" Фото: Flickr

"Ми спробували написати нову сторінку, і це лише початок", — заявила заступниця мера Анна Скавуццо після засідання, яке тривало майже 12 годин.

Міський голова Мілана Джузеппе Сала залишався в залі протягом усього засідання.

"Сан-Сіро" офіційно продано під знесення

Одним з противників цієї ідеї був лідер фракції Lista Sala Марко Фумагаллі. Як передали у RaiNews, він оголосив, що не братиме участі в голосуванні та подає у відставку з посади. Політик зробив символічний подарунок Partito Democratico — макет стадіону "Сан-Сіро" з цеглинкою, що символізувала новий об'єкт.

"Рішення, прийняте в останній момент, залишить глибокий слід у майбутньому містобудівному та спортивному розвитку міста Мілана", — підкреслили у виданні.

У Мілані знесуть знаменитий стадіон "Сан-Сіро"

В ANSA проінформували, угода на 197 мільйонів євро передбачає продаж самого стадіону та прилеглих територій. Стадіон "Сан-Сіро" клуби планують знести, а на його місці буде побудований новий об'єкт. Проєкт мають реалізувати до 2032 року.

