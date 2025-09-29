Андрію Шевченку 49 років: підкорення Європи, світське життя і невдалий досвід у політиці

29 вересня свій день народження відзначає Андрій Шевченко — легенда українського футболу, а нині голова Української асоціації футболу (УАФ). Фокус у своєму матеріалі детально розповідає історію життя спортсмена, який підкорив мільйони сердець.

Ім'я Шевченка асоціюється не тільки з голами на футбольних полях Європи, а й із громадською роботою, дипломатичними ініціативами та відповідальністю за майбутнє українського футболу.

Кар'єра гравця

Перша поява Андрія Шевченка в дорослому футболі відбулася в сезоні 1992/93 у складі київського "Динамо". Молодий нападник швидко привернув до себе увагу і згодом перейшов до італійського "Мілана". Саме в тому зоряному складі у 2003 році він став першим футболістом з України, який завоював Лігу чемпіонів. У 2004 році він отримав "Золотий м'яч" як найкращий гравець Європи. Двічі ставав найкращим бомбардиром італійської Серії-А. У 2006-му лондонський "Челсі" придбав Шевченка за 30 мільйонів фунтів стерлінгів (1 млрд 650 млн гривень) — рекордну суму на той момент. Однак замість ролі лідера йому довелося частіше сидіти на лавці запасних, ніж виходити на поле, що стало розчаруванням для фанатів. Пізніше Андрій повернувся в "Мілан" на правах оренди, але й там не зміг повернутися на колишній рівень. А 2009 року вся країна заговорила про його несподіване повернення до київського "Динамо", в якому він і закінчив кар'єру гравця.

Андрій Шевченко як тренер збірної України з футболу Фото: УАФ

Після цього Шевченко отримав тренерську ліцензію, пройшов стажування в "Челсі" і незабаром очолив збірну України, ставши наймолодшим головним тренером у її історії.

Є заслуженим майстром спорту України (2003). Отримав нагороди Героя України (2004), Кавалера ордена "За заслуги" I, II, III ступеня, орден "За мужність" III ступеня та орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Національна легенда України.

Життя за межами поля

Сьогодні його ім'я звучить далеко за межами футбольних стадіонів. Зі спортсмена, чия майстерність колись надихала вболівальників по всьому світу, Андрій Миколайович Шевченко став публічним лідером, який намагається використовувати свій авторитет для захисту інтересів країни.

Він продовжує залишатися помітною фігурою на світовій арені. У 2025 році він відвідав 80-ту сесію Генеральної Асамблеї ООН, наголосивши, що слово "мир" має підкріплюватися діями міжнародної спільноти.

"Не політичні жести, а саме рішучі дії міжнародного товариства сприятимуть встановленню миру, безпеки й процвітання України та Європи", — зазначав він.

На посаді голови УАФ Шевченку доводилося ухвалювати не прості рішення Фото: УАФ

Як голова УАФ він відкрито коментував непрості ситуації. Зокрема, після публікації звіту про аудит організації (збитки за 2015-2023 роки) Шевченко зазначив, що вони зробили все, щоб виправити ситуацію.

"Ми провели два аудити. Зараз передамо всі необхідні документи в органи, які цим займаються. Вони знають, що з цим робити. Я не можу брати на себе таку відповідальність", — сказав тоді Шевченко.

Крім того, Шевченко відомий своїм світським і сімейним життям. Ще під час своєї кар'єри він став моделлю і з'являвся на модних подіумах. Водночас він одружився з американською моделлю Крістен Пазік, у пари четверо синів. В інтерв'ю він не раз говорив, що сім'я для нього є головним джерелом сили та натхнення.

Політична та громадська діяльність

Андрій Шевченко не раз пробував себе і в політиці. Ще наприкінці 1990-х він став членом Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) і залишався в її лавах до середини 2000-х років. У період президентських виборів 2004 року футболіст відкрито підтримував кандидатуру Віктора Януковича.

У 2012 році Шевченко увійшов до списку партії Наталії Королевської "Україна — Вперед!", де був другим номером у списку і фінансово підтримав її кампанію. Однак партія не змогла пройти до парламенту, набравши менш ніж два відсотки голосів.

Пізніше його участь у громадському житті набула більш соціального і гуманітарного характеру. У 2018 році він підписав звернення з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова, утримуваного в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Шевченко активно включився у волонтерську діяльність, допомагав біженцям і брав участь у мітингах за припинення війни.

Шевченко на церемонії вручення "Золотого м'яча" Фото: Facebook

У травні 2022 року він став першим послом міжнародного проєкту United24, створеного для збору коштів на підтримку України. Того ж року його обрали віцепрезидентом НОК України, але незабаром він залишив організацію, протестуючи проти участі в її складі депутатів, які мали проросійську репутацію.

У вересні 2023 року Андрія Шевченка було призначено позаштатним радником Президента України.

Емоції, допомога та натхнення

Шевченко бере активну участь у благодійних ініціативах, зокрема під час війни. Він виступав на міжнародних майданчиках і допомагав збирати кошти для гуманітарних проєктів, показуючи, що його місія давно вийшла за межі футболу.

Його участь в акціях підтримки України за кордоном допомагала привертати увагу світової громадськості та нагадувала, що спорт може бути потужним інструментом дипломатії. Нерідко Шевченко наголошував, що саме почуття спільності та солідарності робить футбол справжньою "другою сім'єю" для мільйонів людей.

Андрій Шевченко з дружиною та дітьми Фото: Instagram

В очах уболівальників він залишається близькою людиною. Він зустрічається з молодими гравцями, ділиться досвідом, а в соціальних мережах публікує не тільки новини футболу, а й особисті думки.

"Футбол дав мені все, але найголовніше — можливість допомагати людям", писав він в одній із таких публікацій.

