Знаменитый турецкий стрелок Юсуф Дикеч снова оказался в центре внимания (видео)

Юсуф стал знаменит после Олимпиады 2024 в Париже, когда завоевал серебряную медаль, стреляя в мишень без всяких специальных приспособлений и засунув руку в карман. И на чемпионате Европы он завоевал три золотые медали.

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч вновь покорил публику, завоевав три золотые медали на чемпионате Европы 2025 года в Стамбуле. Дикеч, известный своим характерным спокойствием и минималистичным подходом в соревнованиях, превзошел в точности своих соперников и снова стал звездой соцсетей, пишет Olympics.

Юсуф Дикеч снова оказался в трендах соцсетей

Юсуф Дикеч снова, как и на Олимпиаде в Париже выступал в обычных очках, в простой белой футболке и засунув руку в карман.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже он завоевал серебро в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров вместе с Шеввалом Илайдой Тарханом. Фанаты были в восторге от того, что он не пользовался дополнительными аксессуарами, например, наушниками. И в принципе отличался от своих соперников непринужденным стилем. В соцсетях его сравнивали с суперагентом вроде Джона Уика и называли "киллером" и Хитменом, который "забежал" на Олимпиаду в перерывах между заданиями.

На турнире в Стамбуле 2025 года он показал лучший результат и видео с его выступлением стало вирусными в интернете. Люди восхищались тем, как круто он выглядел, побеждая соперников мирового уровня.

Юсуф Дикеч – что известно

Юсуф Дикеч родился в Кахраманмараше, Турция. Он служил в турецкой жандармерии, прежде чем начать карьеру профессионального стрелка.

Юсуф Дикеч стал звездой Олимпиады в Париже Фото: Скриншот

За эти годы он собрал множество медалей в соревнованиях по стрельбе. В 2013 году на чемпионате Европы в Осиеке Юсуф завоевал две золотые медали в стрельбе из пистолета.

Он также завоевал медали на многих соревнованиях по всему миру. Но на Олимпийских играх 2024 года в Париже Юсуф стал настоящей звездой.

Юсуф Дикеч завоевал три золотые медали в Стамбуле

Ранее в 2006 году он установил военный мировой рекорд, набрав 597 очков в стрельбе из пистолета на 25 метров.

Эксперты утверждают, что он по-прежнему один из сильнейших стрелков мира.

Напомним, Юсуф Дикеч стал так популярен на Олимпиаде в Париже, что им даже восхитился Илон Маск.

Но на соревнованиях по стрельбе в Париже родилась еще одна звезда. 31-летняя Ким Йеджи, спортсменка из Южной Кореи, покорила сердца фанатов спорта своим стильным образом, невозмутимым видом и неожиданным аксессуаром в виде плюшевого слоника.