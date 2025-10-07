Знаменитий турецький стрілець Юсуф Дікеч знову опинився в центрі уваги (відео)

Юсуф став знаменитий після Олімпіади 2024 року в Парижі, коли завоював срібну медаль, стріляючи в мішень без жодних спеціальних пристосувань і засунувши руку в кишеню. І на чемпіонаті Європи він завоював три золоті медалі.

Турецький стрілець Юсуф Дікеч знову підкорив публіку, завоювавши три золоті медалі на чемпіонаті Європи 2025 року в Стамбулі. Дікеч, відомий своїм характерним спокоєм і мінімалістичним підходом у змаганнях, перевершив у точності своїх суперників і знову став зіркою соцмереж, пише Olympics.

Юсуф Дікеч знову опинився в трендах соцмереж

Юсуф Дікеч знову, як і на Олімпіаді в Парижі, виступав у звичайних окулярах, у простій білій футболці та засунувши руку в кишеню.

На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі він завоював срібло у змішаних командних змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів разом із Шеввалом Ілайдою Тарханом. Фанати були в захваті від того, що він не користувався додатковими аксесуарами, наприклад, навушниками. І в принципі відрізнявся від своїх суперників невимушеним стилем. У соцмережах його порівнювали із суперагентом на кшталт Джона Віка та називали "кілером" і Хітменом, який "забіг" на Олімпіаду в перервах між завданнями.

На турнірі в Стамбулі 2025 року він показав найкращий результат і відео з його виступом стало вірусними в інтернеті. Люди захоплювалися тим, який крутий вигляд він мав, перемагаючи суперників світового рівня.

Юсуф Дікеч — що відомо

Юсуф Дікеч народився в Кахраманмараші, Туреччина. Він служив у турецькій жандармерії, перш ніж почати кар'єру професійного стрільця.

Юсуф Дікеч став зіркою Олімпіади в Парижі Фото: Скриншот

За ці роки він зібрав безліч медалей у змаганнях зі стрільби. У 2013 році на чемпіонаті Європи в Осієку Юсуф завоював дві золоті медалі у стрільбі з пістолета.

Він також завоював медалі на багатьох змаганнях по всьому світу. Але на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Юсуф став справжньою зіркою.

Юсуф Дікеч завоював три золоті медалі в Стамбулі

Раніше 2006 року він встановив військовий світовий рекорд, набравши 597 очок у стрільбі з пістолета на 25 метрів.

Експерти стверджують, що він, як і раніше, один із найсильніших стрільців світу.

Нагадаємо, Юсуф Дікеч став таким популярним на Олімпіаді в Парижі, що ним навіть захопився Ілон Маск.

Але на змаганнях зі стрільби в Парижі народилася ще одна зірка. 31-річна Кім Йеджі, спортсменка з Південної Кореї, підкорила серця фанатів спорту своїм стильним образом, незворушним виглядом і несподіваним аксесуаром у вигляді плюшевого слоника.