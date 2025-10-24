Российский шахматист Крамник затравил гроссмейстера Народицкого: от ФИДЕ требуют санкций

Шахматный мир объединяется под петицией с требованием отстранить Владимира Крамника и лишить его званий после того, как российский гроссмейстер перед смертью обвинял своего соперника из США Дэниела Народицкого в мошенничестве. Народицкий умер в 29 лет.

Более 11 000 любителей шахмат подписали петицию с требованием дисквалифицировать Владимира Крамника и лишить его званий после смерти Дэниела Народицкого, сообщает Daily Mail.

Интернет-кампания, адресованная непосредственно Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине, обвиняет бывшего чемпиона мира Владимира Крамника в нарушении нескольких разделов этического кодекса руководящего органа посредством того, что она называет "бесчувственным, спекулятивным и вредоносным" поведением.

Длинная петиция Change.org, опубликованная после шокирующей смерти Народицкого в 29 лет, призывает организацию начать официальное расследование в отношении Крамника и рассмотреть вопрос об отзыве почетных званий, если нарушения подтвердятся. Более 11 000 любителей шахмат подписали петицию с требованием лишить Владимира Крамника всех его званий после смерти Даниила Народицкого.

29-летний Народицкий был одной из самых одаренных и уважаемых фигур в современных шахматах, гроссмейстером, комментатором и стримером с более чем 800 000 подписчиков на YouTube и Twitch.

На прошлой неделе он был найден мертвым у себя дома в Шарлотт, штат Северная Каролина, после последнего, тревожного эфира, который показал, что он находится в явном кризисе.

В последние годы Владимир Крамник, бывший чемпион мира, который в 2000 году в Лондоне сверг Гарри Каспарова и удерживал титул на протяжении семи лет, стал печально известен частыми и необоснованными обвинениями в мошенничестве против коллег-профессионалов.

Шахматисты требуют наказать россиянина Владимира Крамника Фото: Соцсети

Народицкий был одной из главных мишеней Крамника, которого россиянин неоднократно обвинял в использовании компьютерных подсказок во время онлайн-матчей. Крамник впервые намекнул на "читерство" Народицкого еще в прошлом году. В течение года он регулярно публиковал посты об американском гроссмейстере и требовал расследования.

В шахматном сообществе обвинения Крамника были отвергнуты как беспочвенные, однако приближенные к Народицкому заявили, что они причинили ему огромные страдания.

Крамник отрицает какие-либо запугивания или личные нападки и объявил о планах подать в суд на ФИДЕ, обвинив руководящий орган в клевете на него и неправильном решении вопроса.

После смерти Народицкого негативная реакция на российского гроссмейстера была ошеломляющей.

Хикару Накамура заявил, что Крамник может "идти к черту и гнить в аду", а гроссмейстер Магнус Карлсен заметил, что "то, как он нападал на Народицкого, было ужасно". Индийский гроссмейстер Нихал Сарин предупредил, что уважаемые деятели, распространяющие необоснованные заявления, могут "создать огромное давление и боль".

Авторы петиции обвиняют Крамника в нарушении принципов ФИДЕ: достоинства, честности и уважения.

Они призывают к немедленному дисциплинарному разбирательству и временному отстранению, предупреждая, что "когда самые видные деятели шахмат пренебрегают этими ценностями, необходимо принять решительные меры для сохранения чести спорта".

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович подтвердил, что поведение Крамника будет передано в комитет по этике и дисциплине организации, который имеет право отстранять его от участия в шахматах или накладывать пожизненную дисквалификацию.

Он заявил, что дело будет рассмотрено в срочном порядке после того, что он назвал "ужасным" эпизодом для мировых шахмат.

Дэниел Народицкий стал объектом травли Крамника Фото: Chess.com

Мать Народицкого рассказала: "Для Дэниела не было ничего важнее его достоинства и его имени как шахматиста. Весь мир был на стороне Дэниела. Он играл больше и делал все больше, потому что пытался доказать, что он не тот, в чем его обвиняли".

Полиция Шарлотт подтвердила, что расследование смерти Народицкого продолжается, хотя никаких дополнительных подробностей не разглашается.

Народицкий, уроженец Калифорнии и выпускник Стэнфорда, чей отец переехал в США из Украины, побеждал в детстве в юношеских и молодежных турнирах и произвел фурор в шахматном мире, что позволило ему опубликовать книгу под названием "Освоение позиционных шахмат", когда ему было всего 14 лет.

Влияние Народицкого на шахматы простиралось далеко за пределы соревнований. Бывший чемпион мира среди игроков до 12 лет, автор и выпускник Стэнфорда, он пользовался всеобщим уважением.

Его обучающие видеоролики были просмотрены миллионы раз, вдохновив целое поколение шахматистов.

