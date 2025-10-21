В 29 лет умер знаменитый американский гроссмейстер Дэниел Народицкий — выходец из Украины

Шахматный вундеркинд Дэниел Народицкий заинтересовался игрой еще в 6 лет, а уже в 14 написал первый учебник по игре в шахматы.

Дэниел Народицкий, американский гроссмейстер по шахматам, снискавший огромную популярность в Интернете благодаря своим трансляциям и доступным урокам, умер в возрасте 29 лет. Charlotte Chess Center, шахматная академия в Шарлотте, штат Северная Каролина, где Народицкий был главным тренером, объявила о его смерти вечером 20 октября. Причины смерти не называются, пишет CNN.

"С глубокой скорбью сообщаем о неожиданной кончине Дэниела Народицкого. Он был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом, а также уважаемым членом шахматного сообщества. Он также был любящим сыном, братом и верным другом для многих", — говорится в заявлении Charlotte Chess Center.

Отец Народицкого уехал из Украины в США еще во времена СССР. Сам будущий гроссмейстер вырос в районе залива Сан-Франциско. Он начал изучать шахматы в возрасте 6 лет, положив начало пути, который привел его к получению звания гроссмейстера — высшего звания, присуждаемого Международной шахматной федерацией лучшим игрокам мира, — еще до того, как он стал старшеклассником.

Его талант проявился рано: он дважды выигрывал национальные чемпионаты среди своих классов, а в пятом классе стал самым юным игроком, когда-либо завоевавшим титул чемпиона Калифорнии среди школьников до 12 лет. В том же году, в ноябре 2007 года, он получил международное признание как чемпион мира по шахматам среди юношей до 12 лет.

Дэниел Народицкий и Гарри Каспаров Фото: Chess.com

Взяв годичный перерыв, чтобы полностью сосредоточиться на шахматах, Народицкий поступил в Стэнфордский университет и в 2019 году окончил его, получив степень бакалавра по истории.

Первый из двух его учебников по шахматам был опубликован, когда ему было всего 14 лет, и впоследствии он стал постоянным автором журнала Chess Life и других платформ, посвященных игре. В 2022 году газета New York Times наняла Народицкого в качестве шахматного обозревателя.

Народицкий также привлек огромное количество фанатов, рассказывая об игре в шахматы в соцсетях. Он вел прямые трансляции и объяснял зрителям ключевые моменты, делая даже самые сложные комбинации доступными.

По данным Chess.com, чемпионат США по шахматам 2025 года, который в настоящее время проходит в Сент-Луисе, открылся в понедельник минутой молчания в память о Народицком.

Минута молчания в память о Народицком

Профессиональные шахматисты отдали дань уважения Народицкому и выразили соболезнования. В частности, гроссмейстер Хикару Накамура заявил, что он подавлен. Он охарактеризовал смерть Народицкого как "огромную утрату для мира шахмат".

"Покойся с миром, мой дорогой друг Дэниэл Народицкий, я до сих пор не могу в это поверить", — написал украинский шахматист Александр Бортник на своей странице в соцсети X.

Напомним, в начале 2025 года в Москве умер знаменитый шахматист Борис Спасский. Гроссмейстеру было 88 лет.

