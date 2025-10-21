У 29 років помер знаменитий американський гросмейстер Деніел Народицький — виходець з України

Шаховий вундеркінд Деніел Народицький зацікавився грою ще в 6 років, а вже в 14 написав перший підручник із гри в шахи.

Деніел Народицький, американський гросмейстер із шахів, який здобув величезну популярність в Інтернеті завдяки своїм трансляціям і доступним урокам, помер у віці 29 років. Charlotte Chess Center, шахова академія в Шарлотті, штат Північна Кароліна, де Народицький був головним тренером, оголосила про його смерть увечері 20 жовтня. Причини смерті не називаються, пише CNN.

Деніел Народицький помер у 29 років

"З глибоким сумом повідомляємо про несподівану смерть Деніела Народицького. Він був талановитим шахістом, коментатором і педагогом, а також шанованим членом шахової спільноти. Він також був люблячим сином, братом і вірним другом для багатьох", — йдеться в заяві Charlotte Chess Center.

Батько Народицького виїхав з України до США ще за часів СРСР. Сам майбутній гросмейстер виріс у районі затоки Сан-Франциско. Він почав вивчати шахи у віці 6 років, поклавши початок шляху, який привів його до отримання звання гросмейстера — вищого звання, яке Міжнародна шахова федерація присуджує найкращим гравцям світу, — ще до того, як він став старшокласником.

Його талант проявився рано: він двічі вигравав національні чемпіонати серед своїх класів, а в п'ятому класі став наймолодшим гравцем, який коли-небудь завоював титул чемпіона Каліфорнії серед школярів до 12 років. Того ж року, у листопаді 2007 року, він здобув міжнародне визнання як чемпіон світу з шахів серед юнаків до 12 років.

Деніел Народицький і Гаррі Каспаров Фото: Chess.com

Взявши річну перерву, щоб повністю зосередитися на шахах, Народицький вступив до Стенфордського університету і 2019 року закінчив його, здобувши ступінь бакалавра з історії.

Перший із двох його підручників із шахів було опубліковано, коли йому було всього 14 років, і згодом він став постійним автором журналу Chess Life та інших платформ, присвячених грі. У 2022 році газета New York Times найняла Народицького як шахового оглядача.

Народицький також залучив величезну кількість фанатів, розповідаючи про гру в шахи в соцмережах. Він вів прямі трансляції та пояснював глядачам ключові моменти, роблячи навіть найскладніші комбінації доступними.

За даними Chess.com, чемпіонат США з шахів 2025 року, який наразі триває в Сент-Луїсі, відкрився в понеділок хвилиною мовчання в пам'ять про Народицького.

Хвилина мовчання в пам'ять про Народицького

Професійні шахісти віддали данину поваги Народицькому та висловили співчуття. Зокрема, гросмейстер Хікару Накамура заявив, що він пригнічений. Він охарактеризував смерть Народицького як "величезну втрату для світу шахів".

"Спочивай з миром, мій дорогий друже Деніел Народицький, я досі не можу в це повірити", — написав український шахіст Олександр Бортник на своїй сторінці в соцмережі X.

