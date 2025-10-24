Російський шахіст Крамник зацькував гросмейстера Народицького: від ФІДЕ вимагають санкцій

Шаховий світ об'єднується під петицією з вимогою відсторонити Володимира Крамника і позбавити його звань після того, як російський гросмейстер перед смертю звинувачував свого суперника зі США Деніела Народицького в шахрайстві. Народицький помер у 29 років.

Понад 11 000 любителів шахів підписали петицію з вимогою дискваліфікувати Володимира Крамника і позбавити його звань після смерті Деніела Народицького, повідомляє Daily Mail.

Інтернет-кампанія, адресована безпосередньо Комісії ФІДЕ з етики та дисципліни, звинувачує колишнього чемпіона світу Володимира Крамника в порушенні кількох розділів етичного кодексу керівного органу за допомогою того, що вона називає "байдужою, спекулятивною і шкідливою" поведінкою.

Довга петиція Change.org, опублікована після шокуючої смерті Народицького в 29 років, закликає організацію почати офіційне розслідування щодо Крамника і розглянути питання про відкликання почесних звань, якщо порушення підтвердяться. Понад 11 000 любителів шахів підписали петицію з вимогою позбавити Володимира Крамника всіх його звань після смерті Данила Народицького.

29-річний Народицький був однією з найобдарованіших і найповажніших фігур у сучасних шахах, гросмейстером, коментатором і стримером із понад 800 000 підписників на YouTube і Twitch.

Минулого тижня його знайшли мертвим у себе вдома в Шарлотт, штат Північна Кароліна, після останнього, тривожного ефіру, який показав, що він перебуває в явній кризі.

Останніми роками Володимир Крамник, колишній чемпіон світу, який 2000 року в Лондоні повалив Гаррі Каспарова й утримував титул упродовж семи років, став сумно відомим частими й необґрунтованими звинуваченнями в шахрайстві проти колег-професіоналів.

Шахісти вимагають покарати росіянина Володимира Крамника Фото: Соцсети

Народицький був однією з головних мішеней Крамника, якого росіянин неодноразово звинувачував у використанні комп'ютерних підказок під час онлайн-матчів. Крамник уперше натякнув на "читерство" Народицького ще минулого року. Протягом року він регулярно публікував пости про американського гросмейстера і вимагав розслідування.

У шаховому співтоваристві звинувачення Крамника були відкинуті як безпідставні, проте наближені до Народицького заявили, що вони заподіяли йому величезні страждання.

Крамник заперечує будь-які залякування або особисті нападки й оголосив про плани подати до суду на ФІДЕ, звинувативши керівний орган у наклепі на нього і неправильному вирішенні питання.

Після смерті Народицького негативна реакція на російського гросмейстера була приголомшливою.

Хікару Накамура заявив, що Крамник може "йти до біса і гнити в пеклі", а гросмейстер Магнус Карлсен зауважив, що "те, як він нападав на Народицького, було жахливо". Індійський гросмейстер Ніхал Сарін попередив, що поважні діячі, які поширюють необґрунтовані заяви, можуть "створити величезний тиск і біль".

Автори петиції звинувачують Крамника в порушенні принципів ФІДЕ: гідності, чесності та поваги.

Вони закликають до негайного дисциплінарного розгляду і тимчасового відсторонення, попереджаючи, що "коли найвизначніші діячі шахів нехтують цими цінностями, необхідно вжити рішучих заходів для збереження честі спорту".

Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович підтвердив, що поведінку Крамника передадуть до комітету з етики та дисципліни організації, який має право усувати його від участі в шахах або накладати довічну дискваліфікацію.

Він заявив, що справу буде розглянуто в терміновому порядку після того, що він назвав "жахливим" епізодом для світових шахів.

Деніел Народицький став об'єктом цькування Крамника Фото: Chess.com

Мати Народицького розповіла: "Для Деніела не було нічого важливішого за його гідність і його ім'я як шахіста. Весь світ був на боці Деніела. Він грав більше і робив усе більше, тому що намагався довести, що він не той, у чому його звинувачували".

Поліція Шарлотт підтвердила, що розслідування смерті Народицького триває, хоча жодних додаткових подробиць не розголошують.

Народицький, уродженець Каліфорнії і випускник Стенфорда, чий батько переїхав у США з України, перемагав у дитинстві в юнацьких і молодіжних турнірах і викликав фурор у шаховому світі, що дало йому змогу опублікувати книгу під назвою "Освоєння позиційних шахів", коли йому було всього 14 років.

Вплив Народицького на шахи простягався далеко за межі змагань. Колишній чемпіон світу серед гравців до 12 років, автор і випускник Стенфорда, він користувався загальною повагою.

Його навчальні відеоролики були переглянуті мільйони разів, надихнувши ціле покоління шахістів.

