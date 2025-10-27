Несмотря на действующий запрет УЕФА: Россия заявила о готовности принять Евро-2032 по футболу

Россия объявила о готовности заменить Италию как одного из хозяев чемпионата Европы по футболу 2032 года, несмотря на действующий запрет УЕФА после вторжения в Украину. Заявление прозвучало на фоне растущих сомнений относительно состояния итальянской футбольной инфраструктуры.

Как сообщает The Sun, Российский футбольный союз заявил о намерении взять на себя проведение части турнира в случае, если Италия потеряет право на его организацию. Чемпионат Европы 2032 года должен состояться в Италии и Турции, однако в футбольных кругах опасаются, что итальянские стадионы не соответствуют современным требованиям.

Президент Федерации футбола Москвы Александр Дюков в комментарии изданию Sport.ru заявил, что Россия готова принять турнир в случае отказа Италии.

"В Италии есть проблема со стадионами. Если они потеряют возможность организовать турнир — мы здесь", — сказал Дюков.

Он добавил: "Россия готова принять Евро-2032 вместо Италии".

Несмотря на дисквалификацию России из всех международных турниров после вторжения в Украину в 2022 году, в Москве продолжают апеллировать к успешному проведению чемпионата мира 2018 года. Их предыдущие заявки на проведение Евро-2028 и 2032 даже не были рассмотрены из-за войны, однако нынешние заявления свидетельствуют о попытке вернуться к европейскому футболу.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее признал, что Италия имеет "худшую инфраструктуру" среди ведущих футбольных стран континента.

Президент итальянской футбольной лиги Эцио Симонелли выразил серьезное беспокойство из-за отставания страны в модернизации спортивных арен.

"Когда президент УЕФА говорит, что наши стадионы находятся в коматозном состоянии, а до Евро осталось шесть лет, мы рискуем не произвести хорошего впечатления на международной арене", — заявил Симонелли.

Он также добавил, что Италия за последние 18 лет открыла лишь шесть новых стадионов, из которых три — в Серии А, тогда как в остальной Европе за это время возведено более 200 арен.

"Мы давим на правительство, чтобы упростить процедуры и преодолеть сопротивление бюрократии, которая блокирует любые обновления", — подытожил Симонелли.

Напомним, Россия находится под санкциями ФИФА и УЕФА с 2022 года. Ее национальные сборные и клубы отстранены от всех международных соревнований, а любые заявки на проведение турниров не рассматриваются. Евро-2032, согласно действующему решению, должно состояться в Италии и Турции.

