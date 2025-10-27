Попри чинну заборону УЄФА: Росія заявила про готовність прийняти Євро-2032 з футболу

Росія оголосила про готовність замінити Італію як одного з господарів чемпіонату Європи з футболу 2032 року, попри чинну заборону УЄФА після вторгнення в Україну. Заява пролунала на тлі зростаючих сумнівів щодо стану італійської футбольної інфраструктури.

Як повідомляє The Sun, Російський футбольний союз заявив про намір взяти на себе проведення частини турніру у разі, якщо Італія втратить право на його організацію. Чемпіонат Європи 2032 року має відбутися в Італії та Туреччині, однак у футбольних колах побоюються, що італійські стадіони не відповідають сучасним вимогам.

Президент Федерації футболу Москви Олександр Дюков у коментарі виданню Sport.ru заявив, що Росія готова прийняти турнір у разі відмови Італії.

"В Італії є проблема зі стадіонами. Якщо вони втратять можливість організувати турнір — ми тут", — сказав Дюков.

Він додав: "Росія готова прийняти Євро-2032 замість Італії".

Попри дискваліфікацію Росії з усіх міжнародних турнірів після вторгнення в Україну у 2022 році, у Москві продовжують апелювати до успішного проведення чемпіонату світу 2018 року. Їхні попередні заявки на проведення Євро-2028 і 2032 навіть не були розглянуті через війну, однак нинішні заяви свідчать про спробу повернутися до європейського футболу.

Президент УЄФА Александер Чеферін раніше визнав, що Італія має "найгіршу інфраструктуру" серед провідних футбольних країн континенту.

Президент італійської футбольної ліги Еціо Сімонеллі висловив серйозне занепокоєння через відставання країни у модернізації спортивних арен.

"Коли президент УЄФА каже, що наші стадіони перебувають у коматозному стані, а до Євро залишилося шість років, ми ризикуємо не справити гарного враження на міжнародній арені", — заявив Сімонеллі.

Він також додав, що Італія за останні 18 років відкрила лише шість нових стадіонів, із яких три — у Серії А, тоді як у решті Європи за цей час зведено понад 200 арен.

"Ми тиснемо на уряд, щоб спростити процедури й подолати опір бюрократії, яка блокує будь-які оновлення", — підсумував Сімонеллі.

Нагадаємо, Росія перебуває під санкціями ФІФА та УЄФА з 2022 року. Її національні збірні та клуби відсторонені від усіх міжнародних змагань, а будь-які заявки на проведення турнірів не розглядаються. Євро-2032, згідно з чинним рішенням, має відбутися в Італії та Туреччині.

