"Приятно выиграть еще один титул": украинка Свитолина победила в престижном турнире (видео)

Украинка Элина Свитолина победила в турнира WTA 250, который проходил в новозеландском Окленде. Первая ракетка нашей страны уверенно обыграла представительницу Китайской Народной Республики Ван Синьюй.

Элина Свитолина переиграла Ван Синьюй в двух партиях в воскресенье, 11 января. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA)

Судьбу первого сета решил единственный брейк в шестом гейме (6:3). Во втором сете втором противостояние затянулось до таймбрейка 7:6 (8:6), где Свитолина снова победила.

В целом поединок длился 1 час 42 минуты, после которого украинка получила уже 19-й титул WTA в своей карьере, одолев пятерых теннисисток.

"Без сомнения, приятно выиграть еще один титул. Особенно после не очень приятного окончания прошлого года. Эта пауза действительно позволила мне перезагрузиться и вернуться на корт с новой энергией. Приятно сыграть такие непростые поединки, как на этом турнире. Это дает мотивацию на следующие соревнования", — поделились во флеш-интервью 31-летняя спортсменка эмоциями от получения трофея.

Предыдущий сезон спортсменка, которая ранее участвовала в 23 финалах, была вынуждена закончить в сентябре из-за физической и психологической усталости.

Напомним, в апреле 2025 года после двухлетней паузы Свитолина победила в престижном турнире WTA 250 во Франции. В финале она одолела сербскую оппонентку Ольгу Данилович.

