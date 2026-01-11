"Приятно выиграть еще один титул": украинка Свитолина победила в престижном турнире (видео)
Украинка Элина Свитолина победила в турнира WTA 250, который проходил в новозеландском Окленде. Первая ракетка нашей страны уверенно обыграла представительницу Китайской Народной Республики Ван Синьюй.
Элина Свитолина переиграла Ван Синьюй в двух партиях в воскресенье, 11 января. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA)
Судьбу первого сета решил единственный брейк в шестом гейме (6:3). Во втором сете втором противостояние затянулось до таймбрейка 7:6 (8:6), где Свитолина снова победила.
В целом поединок длился 1 час 42 минуты, после которого украинка получила уже 19-й титул WTA в своей карьере, одолев пятерых теннисисток.
"Без сомнения, приятно выиграть еще один титул. Особенно после не очень приятного окончания прошлого года. Эта пауза действительно позволила мне перезагрузиться и вернуться на корт с новой энергией. Приятно сыграть такие непростые поединки, как на этом турнире. Это дает мотивацию на следующие соревнования", — поделились во флеш-интервью 31-летняя спортсменка эмоциями от получения трофея.
Предыдущий сезон спортсменка, которая ранее участвовала в 23 финалах, была вынуждена закончить в сентябре из-за физической и психологической усталости.
Напомним, в апреле 2025 года после двухлетней паузы Свитолина победила в престижном турнире WTA 250 во Франции. В финале она одолела сербскую оппонентку Ольгу Данилович.
Фокус также писал, что Элина Свитолина не так давно стала обладательницей новой квартиры в одном из жилых комплексов Киева.