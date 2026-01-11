"Приємно виграти ще один титул": українка Світоліна перемогла у престижному турнірі (відео)

Українка Еліна Світоліна перемогла у турніру WTA 250, який проходив у новозеландському Окленді. Перша ракетка нашої країни впевнено обіграла представницю Китайської Народної Республіки Ван Сіньюй.

Еліна Світоліна переграла Ван Сіньюй у двох партіях у неділю, 11 січня. Про це повідомляє Жіноча тенісна асоціація (WTA)

Долю першого сету вирішив єдиний брейк у шостому геймі (6:3). У другому сеті другому протистояння затягнулося до тайбрейку 7:6 (8:6), де Світоліна знову перемогла.

Загалом двобій тривав 1 годину 42 хвилини, після якого українка отримала вже 19-й титул WTA у своїй кар'єрі, здолавши п’ятьох тенісисток.

"Без сумніву, приємно виграти ще один титул. Особливо після не дуже приємного закінчення минулого року. Ця пауза справді дозволила мені перезавантажитися та повернутися на корт з новою енергією. Приємно зіграти такі непрості поєдинки, як на цьому турнірі. Це дає мотивацію на наступні змагання", — поділилися у флеш-інтерв'ю 31-річна спортсменка емоціями від здобуття трофея.

Відео дня

Попередній сезон спортсменка, яка раніше брала участь у 23 фіналах, була вимушена закінчити у вересні через фізичну та психологічну втому.

Нагадаємо, у квітні 2025 року після дворічної паузи Світоліна перемогла у престижному турнірі WTA 250 у Франції. У фіналі вона здолала сербську опонентку Ольгу Даніловіч.

Фокус також писав, що Еліна Світоліна не так давно стала власницею нової квартири в одному з житлових комплексів Києва.