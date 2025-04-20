Після дворічної паузи: Світоліна перемогла у престижному турнірі WTA 250 у Франції (відео)

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла престижний турнір WTA 250 у французькому Руані. У фіналі вона здолала свою сербську опонентку Ольгу Даніловіч з рахунком 6:4, 7:6/

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Про це йдеться у повідомленні WTA.

У першому ж геймі Світоліна дозволила сербській суперниці зробити брейк, але потім відігралася з рахунку 1:3. У другій партії Даніловіч знову захопила ініціативу, однак українка здійснила камбек з рахунком 7:6.

Так поєдинок перейшов до тай-брейку, в якому сильнішою виявилася Світоліна. Вона перемогла свою опонентку з перевагою у два сетболи (10:8), здобувши 18-й трофей у своїй кар'єрі.

Востаннє українська тенісистка виграла турнір у травні 2023 року, коли перемогла у змаганнях WTA 250 в Страсбурзі. Після завершення турніру Світоліна посяде 17-ю сходинку в рейтингу WTA серед найкращих тенісисток світу.

Раніше повідомлялося, як українська тенісистка розгромила "нейтральну" росіянку на турнірі у Дубаї. Світоліна вчергове обіграла Анну Калінську, з якою зустрічалася минулого року на турнірі в Римі.

Згодом стало відомо, що Світоліна презентувала арт-інсталяцію Game.Set.Star. Також спортсменка розповіла про свій шлях до успіху, подолання бар’єрів та силу підтримки.