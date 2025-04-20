После двухлетней паузы: Свитолина победила в престижном турнире WTA 250 во Франции (видео)

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный турнир WTA 250 во французском Руане. В финале она одолела свою сербскую оппонентку Ольгу Данилович со счетом 6:4, 7:6.

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Об этом говорится в сообщении WTA.

В первом же гейме Свитолина позволила сербской сопернице сделать брейк, но затем отыгралась со счета 1:3. Во второй партии Данилович снова захватила инициативу, однако украинка совершила камбэк со счётом 7:6.

Так поединок перешел к тай-брейку, в котором сильнее оказалась Свитолина. Она победила свою оппонентку с преимуществом в два сетбола (10:8), добыв 18-й трофей в своей карьере.

Последний раз украинская теннисистка выиграла турнир в мае 2023 года, когда победила в соревнованиях WTA 250 в Страсбурге. После завершения турнира Свитолина займет 17-ю строчку в рейтинге WTA среди лучших теннисисток мира.

Ранее сообщалось, как украинская теннисистка разгромила "нейтральную" россиянку на турнире в Дубае. Свитолина в очередной раз обыграла Анну Калинскую, с которой встречалась в прошлом году на турнире в Риме.

Впоследствии стало известно, что Свитолина представила арт-инсталляцию Game.Set.Star. Также спортсменка рассказала о своем пути к успеху, преодолении барьеров и силе поддержки.