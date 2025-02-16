Элина Свитолина разгромила "нейтральную" россиянку на старте турнира WTA 1000 в Дубае: как закончился матч

Украинская теннисистка во второй раз обыграла Анну Калинскую, с которой встречалась в прошлом году на турнире в Риме.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала уверенную победу в первом раунде турнира WTA 1000 в Дубае, обыграв россиянку Анну Калинскую, которая выступает в статусе "нейтральной спортсменки". Об этом сообщило "Суспільне Спорт".

На нынешнем турнире в Дубае в основной сетке выступают сразу четыре украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Первой свой матч провела Ястремская, которая в двух сетах победила представительницу Польши Магду Линетт.

Следующей на корт вышла Свитолина. Ее соперницей стала Калинская, с которой украинка уже встречалась ранее — в мае 2024 года на турнире в Риме, где одержала победу.

Свитолина — Калинская: как прошел матч

Украинка доминировала на корте с самого начала. В первой партии Свитолина отдала сопернице лишь один гейм — после неудачной первой подачи, но затем выиграла шесть подряд, оформив сет со счетом 6:1.

Во втором сете украинская теннисистка быстро повела 4:1, дважды взяв подачу соперницы. Калинская смогла отыграть один брейк, однако это не помешало Элине уверенно довести матч до победы — 6:2.

В целом встреча длилась 1 час 7 минут. За это время Свитолина выполнила одну подачу на вылет, допустила три двойные ошибки и показала не слишком высокий процент первой подачи (44,4%). Впрочем, когда ее подача проходила, она выигрывала подавляющее большинство розыгрышей (15 из 20).

Эта победа стала для Свитолиной самой убедительной в 2025 году. До этого она проигрывала в матчах не менее пяти геймов. Последний раз с таким же счетом (6:1, 6:2) украинка побеждала на US Open-2024 в поединке с Ангелиной Калининой.

Это двадцатая победа Свитолиной на соревнованиях в ОАЭ. В целом украинка провела здесь 27 матчей.

Во втором круге турнира Свитолина встретится с победительницей матча между словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой и представительницей Дании Кларой Таусон.

Напомним, 22 января Элина Свитолина завершила свое выступление на Australian Open после поражения в четвертьфинале от американки Мэдисон Киз.