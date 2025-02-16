Еліна Світоліна розгромила "нейтральну" росіянку на старті турніру WTA 1000 у Дубаї: як закінчився матч

Українська тенісистка вдруге обіграла Анну Калінську, з якою зустрічалася минулого року на турнірі в Римі.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу в першому раунді турніру WTA 1000 у Дубаї, обігравши росіянку Анну Калінську, яка виступає у статусі "нейтральної спортсменки". Про це повідомило "Суспільне Спорт".

На цьогорічному турнірі у Дубаї в основній сітці виступають одразу чотири українки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Першою свій матч провела Ястремська, яка у двох сетах перемогла представницю Польщі Магду Лінетт.

Наступною на корт вийшла Світоліна. Її суперницею стала Калінська, з якою українка вже зустрічалася раніше — у травні 2024 року на турнірі в Римі, де здобула перемогу.

Світоліна — Калінська: як пройшов матч

Українка домінувала на корті з самого початку. У першій партії Світоліна віддала суперниці лише один гейм — після невдалої першої подачі, але потім виграла шість поспіль, оформивши сет із рахунком 6:1.

У другому сеті українська тенісистка швидко повела 4:1, двічі взявши подачу суперниці. Калінська змогла відіграти один брейк, проте це не завадило Еліні впевнено довести матч до перемоги — 6:2.

Загалом зустріч тривала 1 годину 7 хвилин. За цей час Світоліна виконала одну подачу на виліт, допустила три подвійні помилки та показала не надто високий відсоток першої подачі (44,4%). Втім, коли її подача проходила, вона вигравала переважну більшість розіграшів (15 з 20).

Ця перемога стала для Світоліної найпереконливішою у 2025 році. До цього вона програвала в матчах не менше п'яти геймів. Востаннє з таким самим рахунком (6:1, 6:2) українка перемагала на US Open-2024 у поєдинку з Ангеліною Калініною.

Це двадцята перемога Світоліної на змаганнях в ОАЕ. Загалом українка провела тут 27 матчів.

У другому колі турніру Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між словацькою тенісисткою Ребеккою Шрамковою та представницею Данії Кларою Таусон.

Нагадаємо, 22 січня Еліна Світоліна завершила свій виступ на Australian Open після поразки у чвертьфіналі від американки Медісон Кіз.