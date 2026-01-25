"Получала награду от Путина": Свитолина обыграла россиянку Андрееву на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/8 финала Australian Open переиграла россиянку Мирру Андрееву. Таким образом украинка обеспечила себе выход в восьмерку лучших на турнире.

Игра длилась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4. Об этом сообщает "Чемпион".

"Встречались две теннисистки с одинаковым коронным ударом — слева по линии. При этом форхенд у Свитолиной в целом стабильнее, чем у соперницы", — отмечает издание.

В мировом рейтинге WTA Свитолина занимала 12 место перед этим матчем, Андреева — 7. Россиянка выступает на соревнованиях под нейтральным флагом.

Сама Свитолина после матча заявила, что очень довольна своим выступлением. Она стремилась биться до последнего и сделала это.

"Матч был чрезвычайно нервным, и я очень рада, как смогла себя удержать и справиться с давлением. Я ожидала тяжелой битвы и большого количества затяжных розыгрышей. Я старалась очень хорошо работать ногами, быть максимально сосредоточенной и находить маленькие пробелы в ее игре и пытаться их использовать", — сказала Свитолина.

В третьем круге турнира Свитолина выбила еще одну "нейтральную" теннисистку — Диану Шнайдер. По данным Tribuna, и Шнайдер, и Андреева играли в турнире от "Газпрома" в Санкт-Петербурге, а также награду от кремлевского диктатора Владимира Путина "За заслуги перед Отечеством".

В четвертьфинале соревнования Свитолина будет играть против третьей ракетки мира, американки Коко Гофф. Возможной соперницей украинки в полуфинале станет победительница пары белоруски Арины Сабаленко, которая является первой ракеткой мира, и американки Ивы Йович, которая является 29 ракеткой.

Напомним, что в начале января Элина Свитолина победила в турнире WTA 250, который проходил в новозеландском Окленде.

Фокус также писал, что Элина Свитолина не так давно стала обладательницей новой квартиры в одном из жилых комплексов Киева.