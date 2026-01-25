"Отримувала нагороду від Путіна": Світоліна обіграла росіянку Андреєву на Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу Australian Open переграла росіянку Мірру Андреєєву. Таким чином українка забезпечила собі вихід до вісімки найкращих на турнірі.

Гра тривала 1 годину 23 хвилини й завершилася з рахунком 6:2, 6:4. Про це повідомляє "Чемпіон".

"Зустрічалися дві тенісистки з однаковим коронним ударом – зліва по лінії. При цьому форхенд у Світоліної загалом стабільніший, ніж у суперниці", — відзначає видання.

У світовому рейтингу WTA Світоліна посідала 12 місце перед цим матчем, Андреєва — 7. Росіянка виступає на змаганнях під нейтральним прапором.

Сама Світоліна після матчу заявила, що дуже задоволена своїм виступом. Вона прагнула битися до останнього і зробила це.

"Матч був надзвичайно нервовим, і я дуже рада, як змогла себе втримати та впоратися з тиском. Я очікувала важкої битви й великої кількості затяжних розіграшів. Я намагалася дуже добре працювати ногами, бути максимально зосередженою та знаходити маленькі прогалини в її грі й намагатися їх використовувати", — сказала Світоліна.

У третьому колі турніру Світоліна вибила ще одну "нейтральну" тенісистку — Діану Шнайдер. За даними Tribuna, і Шнайдер, і Андреєва грали в турнірі від "Газпрому" в Санкт-Петербурзі, а також нагороду від кремлівського диктатора Володимира Путіна "За заслуги перед Вітчизною".

У чвертьфіналі змагання Світоліна гратиме проти третьої ракетки світу, американки Коко Гофф. Можливою суперницею українки в півфіналі стане переможниця пари білоруски Арини Сабаленко, яка є першою ракеткою світу, та американки Іви Йович, яка є 29 ракеткою.

Нагадаємо, що на початку січня Еліна Світоліна перемогла у турнірі WTA 250, який проходив у новозеландському Окленді.

Фокус також писав, що Еліна Світоліна не так давно стала власницею нової квартири в одному з житлових комплексів Києва.