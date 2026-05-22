Убегает от санкций и изоляции РФ: сын Z-фигуриста Плющенко будет выступать за Азербайджан

Сын двукратного российского олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, 13-летний Александр, будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию.

Федерация фигурного катания России 21 мая, дала спортсмену открепление. Парень на пять лет получил право выступать за Азербайджан. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на свои источники.

В сообщении говорится, что после получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан со следующего сезона.

"В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не участвовал и таким образом отсидел карантин", — пояснил Плющенко, выразив надежду на сотрудничество двух стран в развитии фигурного катания.

Но младший Плющенко, по данным "РИА Новости", не имел места в сборной России из-за высокой конкуренции со стороны других спортсменов. На чемпионате России 2025 года Плющенко-младший занял лишь 18 место среди 23 участников.

Как пишет The Moscow Times, Евгений Плющенко отправил своего 13-летнего сына Александра, которого называют Гном Гномыч, в сборную Азербайджана по фигурному катанию, чтобы обойти санкции против российских спортсменов.

Из-за бана на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, 13-летний Плющенко вынужден был бы соревноваться только в России. Ведь российские фигуристы после вторжения в Украину не допускаются к чемпионатам мира и Европы — выступать на международной арене могут только те, кто сменил спортивное гражданство.

Что говорил Плющенко о войне в Украине?

Известно, что фигурист Евгений Плющенко был дважды доверенным лицом российского президента Владимира Путина во время выборов, а также он поддержал нападение РФ на Украину.

А в мае 2024 года, после победы Владимира Путина на его пятых президентских выборах, Плющенко утверждал, что война против Украины сплотила россиян.

"Люди все сплотились (вокруг Путина, — ред.). Поспособствовал, конечно, конфликт в Украине. Люди начали понимать, что против нас идет война, война против россиян. А мы защищаем своих и будем защищать. Я этот вектор полностью поддерживаю. Я очень рад, что у нас действительно есть такой человек — Господь, бог нам его дал, — с которым ты пойдешь до конца", — заявлял фигурист спортивному изданию в РФ.

Санкции против спортсменов РФ и Беларуси: что известно

Напомним, что МОК разрешил белорусам снова выступать на соревнованиях под своим флагом. Международный олимпийский комитет отменил ограничения по участию белорусских спортсменов в международных соревнованиях, которые были введены 28 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Зато Украина требует от МОК проверки российских спортсменов.