Тікає від санкцій та ізоляції РФ: син Z-фігуриста Плющенка буде виступати за Азербайджан

Син дворазового російського олімпійського чемпіона Євгена Плющенка та продюсерки Яни Рудковської, 13-річний Олександр, виступатиме за збірну Азербайджану з фігурного катання.

Федерація фігурного катання Росії 21 травня, дала спортсмену відкріплення. Хлопець на п'ять років отримав право виступати за Азербайджан. Про це повідомляють "РИА Новости" із посиланням на свої джерела.

У повідомленні йдеться, що після отримання спеціального документа від Міжнародної спілки ковзанярів (ISU) він зможе представляти Азербайджан з наступного сезону.

"У збірній Росії він не перебував, цього сезону з різних причин у змаганнях не брав участі і таким чином відсидів карантин", — пояснив Плющенко, висловивши надію на співпрацю двох країн у розвитку фігурного катання.

Але молодший Плющенко, за даними "РИА Новости", не мав місця у збірній Росії через високу конкуренцію з боку інших спортсменів. На чемпіонаті Росії 2025 року Плющенко-молодший посів лише 18 місце серед 23 учасників.

Як пише The Moscow Times, Євген Плющенко відправив свого 13-річного сина Олександра, якого називають Гном Гномич, до збірної Азербайджану з фігурного катання, щоб обійти санкції проти російських спортсменів.

Через бани на участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях, 13-річний Плющенко змушений був би змагатися лише в Росії. Адже російські фігуристи після вторгнення в Україну не допускаються до чемпіонатів світу та Європи — виступати на міжнародній арені можуть лише ті, хто змінив спортивне громадянство.

Що казав Плющенко про війну в Україні?

Відомо, що фігурист Євген Плющенко був двічі довіреною особою російського президента Володимира Путіна під час виборів, а також він підтримав напад РФ на Україну.

А у травні 2024 року, після перемоги Володимира Путіна на його п'ятих президентських виборах, Плющенко стверджував, що війна проти України згуртувала росіян.

"Люди всі згуртувалися (навколо Путіна, — ред.). Посприяв, звісно, ​​конфлікт в Україні. Люди почали розуміти, що проти нас іде війна, війна проти росіян. А ми захищаємо своїх і захищатимемо. Я цей вектор повністю підтримую. Я дуже радий, що в нас справді є така людина — Господь, бог нам її дав, — з якою ти підеш до кінця", — заявляв фігурист спортивному виданню в РФ.

Санкції проти спортсменів РФ та Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що МОК дозволив білорусам знову виступати на змаганнях під своїм прапором. Міжнародний олімпійський комітет скасував обмеження щодо участі білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, які були введені 28 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Натомість Україна вимагає від МОК перевірки російських спортсменів.