Ранее украинец разгромил его в Москве: чемпионский пояс Усика может достаться россиянину

Украинец Александр Усик сдал чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF, и теперь один из них может достаться российскому боксеру, с которым Усик встречался на ринге.

После того как украинец официально откажется от пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), полноправным чемпионом организации может стать российский боксер Мурат Гассиев. Об этом пишет Sport.ua со ссылкой на заявление промоутера Гассиева.

Альберт Сиеста заявил, что теперь Усик должен официально уведомить WBA о своём отказе от чемпионского пояса. И только тогда именно Гассиев должен получить статус полноправного чемпиона мира, считает его промоутер.

"Это замечательный момент. Последним чемпионом WBA в супертяжёлом весе из России был Николай Валуев, и это было 18 лет назад", — прокомментировал эту новость представитель россиянина.

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Стоит отметить, что Усик и Гассиев ранее встречались на боксерском ринге. В 2018 году россиянин потерпел сокрушительное поражение от украинского чемпиона в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Россиянину Мурату Гассиеву может достаться чемпионский пояс Усика Фото: ТАСС

Издание Boxing News 24, в свою очередь, пишет, что за пояс WBA могут сразиться россиянин Мурат Гассиев и Джаррелл Миллер. В свою очередь, титул IBF может быть поставлен на кон в поединке между чемпионом WBO Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

Напомним, накануне издание The Ring сообщило, что WBC определила следующего чемпиона мира после Александра Усика: им стал немецкий боксер Агит Кабаел.

Ранее спортивный директор Усика Сергей Лапин объяснил изданию ESPN , почему боксер отказался от чемпионских поясов.