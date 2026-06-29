Раніше українець розгромив його в Москві: чемпіонський пояс Усика може дістатися росіянину

Українець Олександр Усик звільнив чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA та IBF, і тепер один із них може дістатися російському боксеру, з яким Усик зустрічався на рингу.

Після того, як українець офіційного оформить відмоуи від пояса за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), повноправним чемпіоном організації може стати російський боксер Мурат Гассієв. Про це пише Sport.ua з посиланням на заяву промоутера Гассієва.

Альберт Сієста оголосив, що тепер Усик має офіційно повідомити WBA про свою відмову від чемпіонського пояса. А вже тоді саме Гассієв має отримати статус повноцінного чемпіона світу, вважає його промоутер.

"Це прекрасний момент. Останнім чемпіоном WBA у надважкій вазі з Росії був Микола Валуєв, і це було 18 років тому", — прокоментував цю новину представник росіянина.

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Варто зауважити, що Усик та Гассієв раніше зустрічалися на боксерському рингу. У 2018 році росіянин розгромно програв українському чемпіону у Москві у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

Росіянину Мурату Гассієву може дістатися чемпіонський пояс Усика Фото: ТАСС

Видання Boxing News 24 натомість пише, що за пояс WBA можуть побитися росіянин Мурат Гассієв і Джаррелл Міллер. Натомість титул IBF може бути на кону двобою між чемпіоном WBO Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі.

Нагадаємо, напередодні видання The Ring повідомило, що WBC визначила наступного чемпіона світу після Олександра Усика: ним став німецький боксер Агіт Кабаєл.

Раніше спортивний директор Усика Сергій Лапін виданню ESPN пояснив, чому боксер відмовився від чемпіонських поясів.