WBC визначила наступного чемпіона світу після відмови Усика: хто ним став

Після відмови українця Олександра Усика від своїх титулів Світова боксерська рада (WBC) визначила нового чемпіона світу. Ним став німецький боксер Агіт Кабаєл.

33-річний суперважковаговик Агіт Кабаєл був обов'язковим претендентом на титул WBC, який мав Олександр Усик. Про нове призначення повідомило 27 червня медіа The Ring.

Раніше боксер вже мав тимчасовий пояс WBC, але тепер вперше за свою кар'єру здобув статус повноцінного чемпіона світу.

Сам Кабаєл вже відреагував на цю новину. На своїй сторінці в Instagram він подякував причетним за підтримку та пообіцяв, що робитиме усе, що в його силах, щоб утримати чемпіонський пояс якомога довше.

"Неймовірно. Відсьогодні я — чемпіон світу WBC у важкій вазі… Перший в історії курдський чемпіон світу у важкій вазі та перший німецький чемпіон світу у важкій вазі за майже 100 років. Словами не описати, що я зараз відчуваю", — зазначив Кабаєл.

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Кабаєл виграв 27 боїв на професійному рівні

Варто зауважити, що Кабаєл виграв всі 27 боїв на професійному рівні. Останній з них відбувся у січні 2026 року проти поляка Даміана Книбу, якого він нокаутував під час третього раунду.

Нагадаємо, що на початку червня президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі BoxingScene заявляв, що наступним обов'язковим суперником Олександра Усика буде саме Агіт Кабаєл. Перед українцем стояв вибір: погодитися на бій і вести переговори або ж відмовитися від титулу WBC.

Раніше спортивний директор Усика Сергій Лапін пояснив, чому боксер відмовився від чемпіонських поясів. За його словами, українець дав можливість своєму другу Ентоні Джошуа стати наступним переможцем, а собі залишив лише титул Ring Magazine.

Також Фокус розповідав, як світові зірки та відомі українці відреагували на завершення кар'єри Олександра Усика.