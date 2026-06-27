WBC определила следующего чемпиона мира после отказа Усика: кто им стал

После того как украинец Александр Усик отказался от своих титулов, Всемирный боксерский совет (WBC) определил нового чемпиона мира. Им стал немецкий боксер Агит Кабаел.

33-летний супертяжеловес Агит Кабаел был обязательным претендентом на титул WBC, которым обладал Александр Усик. О новом назначении 27 июня сообщило издание The Ring.

Ранее боксер уже обладал временным поясом WBC, но теперь впервые за свою карьеру завоевал статус полноправного чемпиона мира.

Сам Кабаел уже отреагировал на эту новость. На своей странице в Instagram он поблагодарил всех причастных за поддержку и пообещал, что сделает всё, что в его силах, чтобы удержать чемпионский пояс как можно дольше.

"Невероятно. С сегодняшнего дня я — чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе… Первый в истории курдский чемпион мира в тяжелом весе и первый немецкий чемпион мира в тяжелом весе за почти 100 лет. Словами не описать, что я сейчас чувствую", — отметил Кабаел.

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Кабаел выиграл 27 боев на профессиональном уровне

Стоит отметить, что Кабаел выиграл все 27 боёв на профессиональном уровне. Последний из них состоялся в январе 2026 года против поляка Дамиана Книбу, которого он нокаутировал в третьем раунде.

Напомним, что в начале июня президент WBC Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene заявил, что следующим обязательным соперником Александра Усика станет именно Агит Кабаел. Перед украинцем стоял выбор: согласиться на бой и вести переговоры или же отказаться от титула WBC.

Ранее спортивный директор Усика Сергей Лапин объяснил, почему боксер отказался от чемпионских поясов. По его словам, украинец дал возможность своему другу Энтони Джошуа стать следующим победителем, а себе оставил лишь титул Ring Magazine.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, как мировые звезды и известные украинцы отреагировали на завершение карьеры Александра Усика.